Наймасованіший удар по Києву "шахедами". Що відомо про жертви, руйнування і збиті дрони

47 хвилин(и) тому

Автор фото, КМВА Підпис до фото, Пошкоджений житловий будинок на Печерську

Майже всю ніч на 28 травня у більшій частині України тривала повітряна тривога, а Київ зазнав наймасованішого удару дронами-камікадзе за всю війну. У столиці, яка якраз сьогодні відзначає день міста, внаслідок російського удару є загибла людина, повідомляють про влучання й в інших регіонах, зокрема у Житомирі.

Нічна атака на столицю стала вже чотирнадцятим масованим ударом з початку травня, повідомили в київській військовій адміністрації. Київ атакували практично з усіх боків, є влучання на півдні, півночі, сході, заході столиці та в центральних районах.

Тривога почалась після 1 години ночі і закінчилась аж після 6 години ранку.

Кияни описували усю ніч як безперервний феєрверк та вибухи, такої атаки на Київ не було вже кілька тижнів - з того часу, як над столицею збили одразу шість ракет "Кинджал".

"Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних дронів. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю", - повідомили в київській військовій адміністрації.

Повітряна тривога тривала усю ніч, а ударів завдали кількома хвилями.

За попередніми даними влади, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва знищили понад 40 безпілотників.

Найбільші руйнування внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі на півдні.

Там є влучання у нежитлову будівлю, внаслідок чого загинув 41-річний чоловік, а 35-річна жінка опинилась у лікарні.

Автор фото, КМВА Підпис до фото, Пошкоджена квартира

Тут виникла пожежа на даху одного з ТРЦ, на будівельному майданчику та промисловому підприємству. Спалахнули склади готової продукції на площі аж у тисячу квадратних метрів.

У Печерському районі уламки впали на дах 9-поверхового житлового будинку, виникла пожежа, пошкоджена щонайменше одна квартира.

У Соломʼянському районі уламком дрона пошкодило 3-й поверх семиповерхової будівлі.

У Дарницькому районі на лівому березі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, була робота ППО та збиття дронів і на півночі міста в Оболонському районі. Там обійшлось без руйнувань.

У ніч на 26 травня над Києвом збили кілька крилатих ракет, уламки тоді пошкодили ТРЦ в Оболонському районі.

Зранку речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни під час атаки по Україні цієї ночі шахедами використали нетрадиційні маршрути.