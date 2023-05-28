Наймасованіший удар по Києву "шахедами". Що відомо про жертви, руйнування і збиті дрони
Майже всю ніч на 28 травня у більшій частині України тривала повітряна тривога, а Київ зазнав наймасованішого удару дронами-камікадзе за всю війну. У столиці, яка якраз сьогодні відзначає день міста, внаслідок російського удару є загибла людина, повідомляють про влучання й в інших регіонах, зокрема у Житомирі.
Нічна атака на столицю стала вже чотирнадцятим масованим ударом з початку травня, повідомили в київській військовій адміністрації. Київ атакували практично з усіх боків, є влучання на півдні, півночі, сході, заході столиці та в центральних районах.
Тривога почалась після 1 години ночі і закінчилась аж після 6 години ранку.
Кияни описували усю ніч як безперервний феєрверк та вибухи, такої атаки на Київ не було вже кілька тижнів - з того часу, як над столицею збили одразу шість ракет "Кинджал".
"Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних дронів. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю", - повідомили в київській військовій адміністрації.
Повітряна тривога тривала усю ніч, а ударів завдали кількома хвилями.
За попередніми даними влади, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва знищили понад 40 безпілотників.
Найбільші руйнування внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі на півдні.
Там є влучання у нежитлову будівлю, внаслідок чого загинув 41-річний чоловік, а 35-річна жінка опинилась у лікарні.
Тут виникла пожежа на даху одного з ТРЦ, на будівельному майданчику та промисловому підприємству. Спалахнули склади готової продукції на площі аж у тисячу квадратних метрів.
У Печерському районі уламки впали на дах 9-поверхового житлового будинку, виникла пожежа, пошкоджена щонайменше одна квартира.
У Соломʼянському районі уламком дрона пошкодило 3-й поверх семиповерхової будівлі.
У Дарницькому районі на лівому березі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, була робота ППО та збиття дронів і на півночі міста в Оболонському районі. Там обійшлось без руйнувань.
У ніч на 26 травня над Києвом збили кілька крилатих ракет, уламки тоді пошкодили ТРЦ в Оболонському районі.
Зранку речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни під час атаки по Україні цієї ночі шахедами використали нетрадиційні маршрути.
"Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, - це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху "шахедів", - повідомила Гуменюк.