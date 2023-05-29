Десятки ракет і дронів. Все, що відомо про нову масовану атаку

39 хвилин(и) тому

Автор фото, ANDRII NEBYTOV, Telegram

У ніч проти 29 травня по всій Україні знову оголошували повітряну тривогу. Вона тривала до 5 ранку.

Нова масована атака росіян була комбінованою. За повідомленням ЗСУ, росіяни цілили як ракетами Х-101/Х-555, що запускали з дев'яти Ту-95мс з району Каспійського моря, так і "Шахедами" з північного та південного напрямків.

Українська оборона працювала на усіх чотирьох напрямках - "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід". Загалом ППО вдалося знищити 67 цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Атака на Київ

Серед головних цілей нічної атаки знову була столиця.

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Києві не сталось руйнувань інфраструктурних обʼєктів, чи багатоквартирних будинків. В столиці також немає постраждалих.

Від попередньої атаки на столицю не минуло і доби.

"Лише 18 годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня", - йдеться у повідомленні КМДА.

Там пояснили, що росіяни одночасно намагаються влучити по ключових для себе цілях та виснажити ППО, а також тримати у постійному напруженні цивільних.

Загалом, за даними столичної адміністрації, місцева ППО знищила понад 40 повітряних цілей.

Удару зазнала також і Київська область. Як повідомив начальник поліції регіону Андрій Нєбитов, внаслідок атаки є пошкодження будинків та об'єктів інфраструктури в кількох районах. Потерпілих немає.

Автор фото, ANDRII NEBYTOV, Telegram

Одна з ракет долетіла до заходу країни. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, цю ракету вдалося збити над Золочівським районом.

"Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає", - повідомив Козицький.

Атака на півдні

За повідомленням командування "Південь", масована ракетно-дронова атака росіян прийшлася і по південних областях. У Миколаївській знищено три "Шахеди", в Одеській - один.

Проте росіяни таки поцілили у порт Одеси. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.