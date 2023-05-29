Ердоган виграв вибори, але Туреччина розділена

1 година тому

Автор фото, Reuters

Після того, як Реджеп Таїп Ердоган виграв вибори і отримав президентський мандат ще на п'ять років, його прихильники святкували усю ніч.

"Не лише ми перемогли... Виграла уся країна у 85 мільйонів", - заявив Ердоган перед натовпом, що зібрався біля величезного палацу в Анкарі.

Проте заклик до єдності лунав порожньо, адже одночасно Ердоган висміював Кемаля Киличдароглу, свого опонента на цих виборах, а також ув'язненого лідера курдів та ЛГБТ спільноту.

Опозиціонер Киличдароглу, який лише на 4% поступився Ердогану, не зовсім визнав поразку. Він скаржився на "найбільш нечесні вибори за останні роки", а також заявив про те, що президентська партія мобілізувала проти нього весь державний апарат.

Офіційні результати ще не оголосили, але як заявили у центральній виборчій комісії, сумнівів у тому, хто переміг, вже немає.

Проте, за попереднім підрахунком, президент Ердоган здобув перемогу лише із 52% голосів.

Це означає, що майже половина виборців не підтримують його авторитарне бачення майбутнього Туреччини.

Попри те, що вперше від 2014 року на виборах в Туреччині знадобився другий тур, щоб визначити переможця, врешті Кемалю Киличдароглу було важко протистояти добре організованій кампанії Ердогана, для якого це буде вже третій термін на посаді президента.

Автор фото, NECATI SAVAS/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Прихильники Ердогана зібралися вночі перед президентським палацом в Анкарі

Щоб прихильники Ердогана могли відсвяткувати перемогу, завдяки якій він подовжить своє перебування при владі до чверті сторіччя, їх навіть допустили на територію палацового комплексу в Анкарі.

Вони скандували ісламські гасла, а дехто розкладав на траві турецькі прапори, щоб помолитися.

На одну ніч про економічну кризу в країні забули.

Проте переобраний президент сам згадав про неї, заявивши, що боротьба з інфляцією є найбільш нагальним завданням для Туреччини.

Але залишається питанням, чи готовий він до рішучих кроків, щоб це здійснити. Адже 44% річної інфляції відчуваються у гаманці кожного. До того ж курс турецької ліри знизився до найнижчого рівня, а центральний банк країни не встигає задовольняти попит на валюту.

Проте як виявилося, економіка далека від прихильників Ердогана, які більше говорять про те, як вони пишаються його сильною позицією у світі, а також тим, як він бореться із "терористами", під якими вони мають на увазі курдських повстанців.