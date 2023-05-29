"Куди, куди прилетіло?" Про що говорять в київському метро, поки летять ракети
- Діана Куришко
- BBC Україна
"Доця, ви де? Попали до лікаря?"
"У вас дуже голосно? Сховалися?"
"Я боялась вийти з переходу - так бахкало"
Це уривки розмов у вестибюлі метро "Лук'янівка", де зібралися кілька тисяч людей. Туди зайшла і я, коли побачила ракети в небі. Від моменту оголошення тривоги до перших вибухів у Києві минули хвилини.
Дорослі та діти, всі, хто кудись їхав, поспішав, чекають і читають новини з телефонів, дзвонять рідним. На щастя, тут є зв'язок.
Хтось переносить зустрічі, хтось жартує, розказує, як в небі бачив ракети. Знову.
"Це балістика? Нє? Що ж це тоді?" - питає жінка.
"Так, Валєра, застряла, але нічо. Тут трохи побуду", - говорить хтось інший у натовпі.
На станції курсують потяги, люди їдуть, але нагору підіймаються одиниці.
"Як же вони дістали! Куди, куди прилетіло?" - чути найчастіше.
Минуло хвилин двадцять.
"Ще бахкає? Як стихло, то я виходжу", - говорить жінка у сукні і підіймається.
Поруч з нею на ескалатор пішли і інші.
За даними київського метрополітену, лише від початку травня на станціях міської підземки укривалося більше ніж 50 тисяч людей, із яких понад 6 000 дітей.