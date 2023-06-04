Нічний удар Росії. Біля Дніпра вбили 2-річну дитину, біля Кропивницького влучили в аеродром

1 година тому

Автор фото, Повітряні сили/Telegram

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 4 червня росіяни запустили по Україні 5 "шахедів" та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Вони були випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію. Чотири ракети та три дрони вдалося знищити. Але дві "пропущені" ракети влучили у військовий аеродром.

"З шести ракет чотири знищила ППО, а дві, на жаль, влучили на оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я не буду вам говорити", - заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Удар по Дніпропетровщині

Автор фото, Сергій Лисак/ Дніпропетровська ОВА/Telegram

Під час чергової російської атаки на Україну найбільшого удару зазнала Дніпропетровська область.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі з-під завалів у Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки:

"Їй щойно виповнилося два рочки".

Ще п'ятеро дітей були поранені. Загалом від російського нападу на цю громаду поблизу Дніпра цієї ночі постраждали 22 людини, 17 із них госпіталізовані.

Автор фото, Сергій Лисак/ Дніпропетровська ОВА/Telegram

Частково зруйновані дві двоповерхівки. Крім того, пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

Натомість Нікополь росіяни обстріляли з артилерії.

"Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв", - повідомив Сергій Лисак.

В Києві "друга ніч без вибухів"

Цієї ночі жодна з російських ракет, випущених по Києву, до столиці не долетіла, повідомив голова КМВА Сергій Попко.

"Все, що прямувало в бік міста - ППО знищила ще на дальніх підступах, - повідомив він. - Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою. Щира вдячність нашій протиповітряній обороні за збережені життя!"