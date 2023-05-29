Денний удар Росії по Києву. Що відомо про збиті ракети, жертви та руйнування

1 година тому

Автор фото, КМВА Підпис до фото, Збита ракета на Оболоні

Вдень 28 травня Росія завдала нового удару по Києву, кореспонденти ВВС бачили у місті крилаті ракети. Після роботи ППО у багатьох районах столиці впали уламки, є руйнування і постраждалі.

Цей удар став другим за добу (та 16-м за травень), адже вночі Росія вже накрила столицю майже 40 ракетами та дронами-камікадзе.

Вже після перших вибухів близько 11 години ранку, свідками яких стали багато киян, про атаку повідомив мер Віталій Кличко. "Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!" - закликав він. Екстрені служби одразу виїхали на виклики у центрі та в інші райони міста.

Влада заявила про падіння уламків та пожежу в Оболонському районі столиці - збита ракета впала на дорогу.

Київська військова адміністрація уточнила, що уламки збитої ракети впали у кілька місць у Подільському районі, загорівся будинок. Медики там вже госпіталізували одного пораненого.

Уламки ракет падали і в лівобережних районах Києва - Дніпровському та Деснянському.

Чим вдарили?

Вдень 29 травня Росія могла атакувати Київ "Іскандерами", а ракети летіли з півночі по балістичній траєкторії.

Таку попередню інформацію озвучив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

"Повітряну тривогу оголосили, а ворогу знадобився невеликий проміжок часу, щоб завдати перших ударів. Це свідчить про те, що застосували ракети, які летять по балістичній траєкторії", - вважає Ігнат.

Попередньо, за його словами, це були "Іскандери". Вони є різних модифікацій, "Іскандер-М" - це балістична ракета, а є "Іскандер-К" - це крилата ракета.

Який тип озброєння застосували Ігнат пообіцяв озвучити дамо пізніше.

За словами речника Повітряних сил, Росія могла використати також ракети С-300 або С-400 (зенітні ракети, які також летять по балістичній траєкторії).

Автор фото, Кличко

Кореспонденти ВВС Україна стали свідками прольоту численних ракет над столицею.

"Щойно бачила декілька ракет одночасно в небі Києва", - повідомляла кореспондентка ВВС Україна Вікторія Жуган. "Пролетіла ще одна", - передавав кореспондент Олег Черниш з центру міста.

Від обстрілів люди ховалися в метро. "Стою на зупинці, бачу - в небі ракети летять. Подивилась на них і побігла в метро. Такі бабахи", - розповіла кореспондентка ВВС Україна Діана Куришко.

При цьому, як вказують кореспонденти, багато людей ходили на вулиці, їли морозиво, пили каву і роздивлялися небо - як працює ППО.

Автор фото, ВВС

Вночі Росія вже завдавала ударів по Києву ракетами та дронами-камікадзе. Більшість із них збили, уламки призвели до руйнувань у різних районах, проте жертв та поранень не було.

У травні Росія била переважно вночі, денних обстрілів не було досить давно.

"Як запалені сірники"

Вікторія Жуган, ВВС Україна:

Ракети вдень виглядали як запалені сірники, що летять по одній траєкторії. Далі за ними, вочевидь, були інші, бо я побачила димовий слід від 5-6 ракет. Вони летіли в бік центру, але я не знаю, що це за ракети. Звуків виходів ППО не чула, але в той момент було багато звуків одночасно.

Спочатку почалась тривога, а потім далекі вибухи, і вже потім я побачила ракети прямо над собою. Як тільки заволала тривога, жінка з групою дітей на спортивному майданчику побігли в навчальний заклад поруч.

Дуже швидко пролунав перший вибух, за ним були й наступні. Гості тераси кавʼярні не рушили з місця, працівник служби доставки на велосипеді і далі їхав з тою самою швидкістю, прибиральниця з мітлою йшла посеред двору й комусь телефонувала. Один мій сусід стояв під деревом і дивився в небо. Інша сховалася в підʼїзді на першому поверсі, але відчинила двері, щоб визирнути надвір у пошуках джерела звуків вибухів.

За годину до цього повз мене пройшли два підлітки, і я почула розмову однієї з них телефоном. Обговорювали нічну атаку, й вона комусь розказувала: "Я відчиняю балкон, а там таке - бабааах!"

Автор фото, GLEB GARANICH Підпис до фото, Нічний удар по Києву