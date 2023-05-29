Чому українку Марту Костюк освистали на Ролан Гарросі?

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк заявила, що не чекала свисту на свою адресу після матчу Відкритого чемпіонату Франції у Парижі, та сказала, що вболівальникам має бути соромно.

Напередодні Костюк поступилася білорусці Арині Соболенко на старті "Ролан Гаррос" (3:6, 2:6). Після зустрічі трибуни освистали українку за відмову від традиційного рукостискання з суперницею після гри.

Білорусь є союзником Росії й дозволила її військам використати свою територію для великої війни проти України.

Українська і білоруська тенісистки також не робили передматчевого фото. А після закінчення матчу, коли тенісистки традиційно вирушили у бік суддівської вежі, рукостискання між ними не сталося.

Коли Соболенко підходила до сітки, Костюк уже відійшла від арбітра до своєї лави. Після цього пролунав свист французької публіки.

"Я не очікувала цього, але, чесно кажучи, людям має бути соромно", - прокоментувала Костюк.

20-річна тенісистка додала: "Я б хотіла побачити, як люди на це відреагують через десять років, коли війна завершиться. Думаю, вони почуватимуться не дуже приємно щодо того, як вони вчинили".

Автор фото, Reuters

Білоруська тенісистка навіть спочатку думала, що свист трибун адресований їй.

Коли ж Соболенко зрозуміла, що освистують не її, а суперницю, вона подякувала вболівальникам за підтримку.

"Це був важкий матч, я маю на увазі в емоційному плані. Вибачте, я спочатку не зрозуміла і подумала, що ви освистували мене, тож трохи здивувалася. Але потім я відчула вашу підтримку, тому дякую", — сказала спортсменка в інтерв'ю на корті.

Соболенко, яка раніше неодноразово просто говорила, що ніхто не підтримує війну, в інтерв'ю перед турніром сказала, що розуміє, якщо Костюк її ненавидить.

Вона також зазначила, що її суперниця "не заслуговувала на те, щоб залишати корт подібним чином".

Українські тенісистки вже понад рік традиційно відмовляються тиснути руки білоруським та російським суперницям.

Костюк відмовилась від рукостискання з Вікторією Азаренко з Білорусі на торішньому Відкритому чемпіонаті США, а також заявила, що їй було боляче бачити російські прапори, якими розмахують прихильники Путіна на Відкритому чемпіонаті Австралії, що відбувся в січні.

Українська тенісистка заявила, що й надалі не тиснутиме руки російським та білоруським спортсменкам.

"Я сказала, що не робитиму цього, і я не знаю, чому люди вважають, що я раптом повинна передумати", - додала Костюк.

На післяматчевій пресконференції Соболенко підкреслила, що "ніхто в цьому світі, ні російські спортсмени, ні білоруські спортсмени, не підтримують війну".

"Якби ми могли якось вплинути на війну, якби ми могли її зупинити, ми це зробили б. Але, на жаль, це не в наших руках", - додала білоруска.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Костюк потиснула руку арбітру і відразу ж пішла до свого крісла, оминувши Соболенко

Проте Костюк розкритикувала Соболенко за те, що вона не сказала, що особисто виступає проти війни та Лукашенка, й закликала її використати для цього свою "велику платформу".

"У першу чергу, Арині Соболенко варто говорити за себе. Тому що, коли говориш за всіх інших спортсменів... а я знаю, я особисто знаю представників тенісу, хто підтримує війну", - сказала Костюк.

"Тому казати "ніхто" - це трохи занадто, я думаю, можна говорити лише за себе".

На кортах "Ролан Гаррос" Аріна Соболенко має шанси стати першою ракеткою світу, якщо полька Іга Швьонтек не вийде до чвертьфіналу.

Реакція з України

Телеведучий і спортивний журналіст Євген Зінченко назвав свист на адресу Марти Костюк після поразки від Соболенко дивною реакцією французів "на розум, щирість, чесність та позицію".

"Це не прикро, там просто дрони вночі не літають", - додав він.

З ним погоджується заступник головного редактора УП, журналіст Євген Будерацький. "Ось так діє допуск росіян і білорусів до спорту. В очах цих людей саме Марта не дотримується "спортивних принципів", а не Соболенко, представник країни-агресора".