Росію розлютила фраза американського сенатора про війну. Виявилось що він її не говорив

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ліндсі Грем відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук американського сенатора Ліндсі Грема. Приводом стало відео, на якому політик нібито назвав смерть росіян на війні в Україні вдалим витрачанням американських грошей. Насправді він цього не говорив, з'ясувало Reuters.

У п'ятницю, 26 травня, сенатор-республіканець Ліндсі Грем відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього офіс Зеленського опублікував відеозапис із зустрічі, з якого випливало, що сенатор нібито заявив, що смерть росіян на війні — найкраще витрачання американських грошей.

Відеозапис викликав бурхливу реакцію в Росії. Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв назвав Грема "старим дурнем" і додав, що "в його улюбленій Америці регулярно вбивають не лише звичайних людей, а й витрачають брудні гроші на вбивства сенаторів".

"Важко уявити собі більшу ганьбу для країни, ніж мати таких сенаторів", - відреагував прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Керівник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом русофобських висловлювань американського сенатора. Вранці у понеділок у базі МВС з'явилася картка Ліндсі Грема, з якої випливає, що сенатора розшукують за кримінальною статтею.

Однак ще ввечері в неділю агентство Reuters повідомило, що вивчило наданий офісом Зеленського повний запис розмови і встановило, що фрази "а росіяни вмирають" і "найкраще, на що ми витрачали гроші" не йшли одна за одною.

Як пише Reuters, насправді діалог виглядав так:

Грем: Були часи, коли і ми такими були, боролися до останньої людини, ми хотіли або бути вільними, або померти.

Зеленський: А тепер ви вільні. І ми також будемо.

Грем: А росіяни вмирають.

Зеленський: Так, але вони прийшли на нашу територію. Ми не воюємо на їхній території.

Інша фраза Грема (про найкраще витрачання американських грошей), яка у викладі російської пропаганди перетворилася на "інвестицію в смерть росіян", пролунала окремо і навіть в іншому місці.

Сам Грем заявив агентству, що під час зустрічі з Зеленським сказав, що Україна, як і США, живе за принципом "живи вільним або помри", а "для США допомога у звільненні України від російських воєнних злочинців стала гарною інвестицією".

Грем також зазначив, що "російська машина пропаганди працює наполегливо, як завжди" і окремо звернувся до заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

"Пане Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни припинили гинути в Україні, вийдіть [з України]. Припиніть вторгнення. Припиніть воєнні злочини. Але ж правда в тому, що і вам, і Путіну байдуже до російських солдатів", - заявив він.