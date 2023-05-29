Масовані удари вдень і вночі. Чому росіяни змінюють прийоми своїх атак

Віталій Червоненко

BBC Україна

16 хвилин(и) тому

Автор фото, VALENTYN OGIRENKO/Reuters Підпис до фото, Уламки збитої над Києвом ракети вдень 29 травня

В останні дні росіяни помітно збільшили частоту та масованість ракетних і дронних ударів по Києву та інших тилових містах України.

Ледь не щоночі десятки ракет та дронів-камікадзе летіли на столицю та важливі військові бази по всій країні. Тривоги тривають по пів ночі, а кияни спостерігають над містом справжні "зоряні війни" роботи ППО.

Більшість із ракет та дронів збивають, проте є дуже болючі для України влучання, як от по військових об'єктах біля Житомира та Хмельницького, про які влада повідомляє дуже скупо.

А 29 травня Росія повернулась до давньої практики, якої взагалі не було останніми місяцями - масований денний ракетний удар по столиці.

Що значать ці наростаючі удари дронами та ракетами? Чому починають бити вдень й чи є це суттєвою зміною тактики напередодні українського наступу? ВВС Україна дізнавалась це у експертів з питань протиповітряної оборони.

Нова тактика і наступ

У травні росіяни ледь не щодня проводять масовані атаки по Києву та інших містах дронами-камікадзе та крилатими ракетами.

Останніми днями удари були наймасованішими. Дійшло до того, що у ніч на неділю по Україні летіло одразу 54 "Шахеди", а у ніч на понеділок - 35 на додачу до 40 крилатих ракет.

Якщо майже весь травень удари були виключно нічні (били переважно з 1 до 5 години), то 29 травня вперше за тривалий час крилатими та балістичними ракетами по столиці вдарили просто посеред дня.

Автор фото, Reuters

Речник повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі ВВС Україна пояснює зміни просто: росіяни пристосовуються до умови війни і шукають нові можливості. Він каже, що у росіян з'явилося більше "Шахедів", тому їх більше і використовують.

"У військовій справі головне ввести ворога в оману, змусити повірити у щось. Росія здійснювала серйозний удар дронами і крилатими ракетами по Київщині цієї вночі. А нашим установкам ППО треба було перезарядитись і переміститись. Росіяни могли розраховувати, що після нічного удару ми будемо ще неготові, а вони могли застати нас зненацька. Добре, що не застали", - пояснює він денний удар.

Хоча влада звітує, що збивають майже усі ракети та шахеди, є дуже болісні влучання.

В неділю зранку влучило у військових об'єкт біля Житомира, після якого лунали потужні вибухи, у десятків будинків вибиті вікна. Експерти припускають - там знищили запаси боєприпасів.

29 травня було влучання в аеродром на Хмельниччині - там влада визнала знищення 5 літаків, злітної смуги та боєкомплекту.

У київській військовій адміністрації вказують, що відновлення денних ударів по столиці - це тактика проти цивільного населення.

"Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення", - заявив голова КМВА Сергій Попко.

Хоча спеціалісти, з якими поговорила ВВС Україна, вказують, що головна ціль росіян зараз - військові об'єкти перед українським наступом.

Експерт з питань ППО Ігор Романенко наполягає, що стратегія росіян останніми тижнями продиктована тим, що вони дуже нервують перед початком українського наступу.

"Вони націлюють усі можливості, щоб упереджувати наш наступ та послаблювати наш потенціал. Звісно, наша влада показує руйнування інфраструктури та втрати цивільних, але ж росіяни перш за все б'ють по військових об'єктах, щоб послабити потенціал ЗСУ", - вважає Ігор Романенко.

Він каже, що ЗСУ зараз активно працюють по російських пунктах управління, вузлах зв'язку, шляхах забезпечення і складах. Росіяни намагаються робити те ж саме.

"Якщо в них по розвідці є інформація, що з дня на день у нас можуть бути наступальні дії, то у них іде інтенсифікація ударів", - наполягає експерт.

Автор фото, ANDRII NEBYTOV, TELEGRAM Підпис до фото, Вирва від падіння ракети на Київщині

Тому якщо раніше били раз на тиждень чи раз на кілька днів, то сьогодні з різницею в пів дня.

Поновлення денних ударів він пояснює просто - бити вночі більш ефективно, але зараз їм треба швидко нищити якомога більше цілей, тому відновились і денні обстріли.

"В ударах вночі та вдень є різний психологічний ефект впливу на громадян загалом і киян зокрема, Київ - центр ухвалення рішень. Але це вторинно, з воєнної точки зору треба пригнічувати все, що можуть і коли можуть", - вважає Ігор Романенко.

Росіяни постійно шукають нові можливості, тому шукають нові тактики і повертаються до старих, каже експерт.

Звідси і стратегія запускати "Шахеди" вночі - їх складно збивати мобільним групам з дешевими засобами ураження. А тому по них працюють дорогі ракети великих систем ППО.

Завдання - виснажити систему ППО України?

Провідний науковий співробітник національного авіаційного університету Валерій Романенко, який спеціалізується на ракетах та системах ППО, вважає головною ціллю активізації росіян саме виснаження української протиповітряної оборони. У тому числі перед контрнаступом.

Він нагадує, що у зливах американських спецслужб була інформація, що у травні Україна почне відчувати брак зенітних ракет до радянських та західних систем ППО.

"Тому росіяни відчули шанс максимально швидко виснажити нашу систему ППО, щоб після цього могти бити дешевшими засобами у порівнянні з дорогими крилатими ракетами. Є одна з думок, що це виснаження іде на фоні підготовки нашого контрнаступу - це послабить наші можливості", - каже Валерій Романенко.

Хоча сам експерт дивується, чому тоді росіяни менше б'ють по транспортній інфраструктурі, а більше по Києву та великих містах.

З іншого боку, він визнає, що удари біля Житомира і Хмельницького могли суттєво послабити потенціал ЗСУ як на землі, так і в повітрі.

Валерій Романенко побачив суттєву зміну підходу росіян у застосовуванні "Шахедів" - останні ночі вони заходили на Київ із західного боку, сильно маневруючи. Раніше вони таких кіл не намотували, вважає він. Каже - іде пошук нових можливостей та підходів.

На думку експерта, пояснення переважно нічних ударів "Шахедами" та крилатими ракетами у травні полягає не у психології, а специфіці роботи ППО.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уламки ракет у Києві

"Головне для них змусити нас відстріляти більше ракет. І крилату ракету, і "Шахед" збити простіше вдень", - вважає Валерій Романенко. І нагадує, що мобільним групам збивати "Шахеди" вночі дешевими засобами складно - їх просто не бачать. Навіть крилаті ракети вночі помітніші через полум'я від двигуна.

Масовість запуску шахедів останнім часом - це теж виснаження дорогих ракет ППО, наполягає Романенко.

"Вони можуть розраховувати, що хоч один з десяти влучить, але не це головне. Вартість "Шахеду" складає близько 20 тисяч доларів. А вартість ракети починається від 200-300 тисяч доларів. 30 шахедів запускають, по них вночі спрацьовують 20-30 ракет. Вони у великому виграші, навіть якщо все збивається", - вважає Валерій Романенко.