Росія знову атакувала Київ: загинула людина, є руйнування

54 хвилин(и) тому

Автор фото, КВМА Підпис до фото, У Голосіївському районі - вибух та займання у багатоповерхівки. Більш як 20 мешканців евакуювали. Попередньо, одна людина загинула, троє травмовані

У ніч на вівторок, 30 травня, Росія здійснила чергову атаку на Київ. Загинула людина, ще чотири - госпіталізовані. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили будівлі й авто.

Цього разу, як зазначили у Київській міській військовій адміністрації, сили РФ використали виключно "шахеди".

Загалом із півночі та півдня зафіксували пуски 31 дрона-камікадзе, повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 29 ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що майже всі дрони збили на підступах столиці та у небі Києва.

У КМВА підкреслюють, що напад був масований, з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

На ранок відомо, що в Голосіївському районі Києва через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Більш як 20 мешканців евакуювали. Попередньо, одна людина загинула, троє травмовано.

"Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами", - підкреслив начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас у Печерському районі уламки пошкодили автівки, а в Дарницькому - загорівся приватний будинок. Там також пошкоджені припарковані авто.

Автор фото, КВМА Підпис до фото, Загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків

Автор фото, КВМА

У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, в Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському - на територію одного з підприємств.

За словами мера Києва Віталія Кличка, за ніч у Голосіївському районі госпіталізували чотирьох постраждалих, ще трьом медики надали допомогу на місці.

Начальник КМВА запевнив, що на всіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно.

Автор фото, Київська міська військова адміністрація Підпис до фото, Уламки БпЛА пошкодили авто