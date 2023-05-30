В Італії потонули агенти спецслужб. Які причини трагедії

17 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

На італійському озері Лаго-Маджоре сталася аварія моторної яхти. Чотири людини загинули, серед них - агенти спецслужб: два італійці та один ізраїльтянин.

Інцидент стався увечері 28 травня в провінції Варезе на півночі Італії, повідомляє місцева влада.

За даними італійських ЗМІ, в човні було близько 25 людей, які святкували день народження, коли на озері розпочався шторм.

16-метрове судно перекинулося й затонуло між містами Сесто-Календе й Арона.

Багато пасажирів допливли до берега самостійно, деяких підібрали інші човни.

Однак врятувати вдалося не всіх.

Жертвами катастрофи стали четверо людей: агенти італійських секретних спецслужб, Клаудіо Алонці (62 роки), і Тіціану Барнобі (53 роки), а також 50-річний ізраїльський спецагент у відставці Шимоні Ерез.

Ще одна загибла - дружина капітана, 50-річна уродженка Росії Ганна Божкова.

Водолази-рятувальники та гелікоптер вилетіли на допомогу, на місце події також прибули кілька машин "швидкої" та санітарна авіація.

На відео, яким поділилися пожежники, видно стільці та інші речі, що плавають у неспокійній воді.

П'ятьох людей доправили до лікарні.

Прокуратура розслідує всі обставини аварії.

Озеро Маджоре розташоване на території Італії й Швейцарії та є популярним місцем для туристів.