"Від вибуху розпластало по землі". Кияни про атаку дрона, який зруйнував їхній дім

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

"До цього неможливо звикнути, у людей шоковий стан. Як можна усвідомити цю жорстокість, які слова можуть висловити це все?" - каже волонтерка Світлана. Вона допомагає біля київської багатоповерхівки, в яку цієї ночі влучив російський дрон.

Вже місяць Росія ніч за ніччю завдає масованих ударів по Україні ракетами і дронами-камікадзе.

За останню добу таких атак було відразу три - в ніч на 29 травня, вдень, а тоді в ніч на 30 травня. Під час останньої дрон впав на дах 24-поверхівки в Голосіївському районі столиці. Вибух знищив дах, перекриття верхніх поверхів і спричинив пожежу.

Загинула жінка, що жила в квартирі на верхніх поверхах. Це трапилося на очах її чоловіка, сам він поранений.

Пізніше мер Віталій Кличко, який їздив на місце події, повідомив, що загибла вийшла на балкон подивитися на роботу ППО.

Він закликав не робити так і ховатися в укритті або, принаймні, пам'ятати про правила двох стін. Тобто бути в закритому приміщенні, де немає вікон.

"Малий спав і не злякався, а собака боїться досі"

Автор фото, Reuters

Вдень біля будинку досі стоять люди, повідомляє Жанна Безп'ятчук, кореспондентка ВВС Україна з місця.

Там і у будинках поруч вибиті вікна, навколо розтрощені машини. Перед багатоповерхівкою - розкурочений асфальт, завалений цеглою, бетоном та склом.

Мешканки сусідніх будинків кажуть, що вибуховою хвилею в них виривало двері в шафах та каналізаційні люки на подвір'ї.

На цьому тлі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розбирати завали, вони скидають з верхніх поверхів уламки, які падають з пронизливим звуком.

А поряд на майданчику граються діти. На гойдалці катається хлопчик, який жив в будинку, який вразив дрон.

Його мама Ольга каже, що в момент вибуху він спав.

"Скло посипалося на голову, малого забрали, собаку забрала, бо трусився. Добре хоч малий спав і не злякався, а собака боїться досі", - каже вона.

"Це був шок"

Автор фото, Reuters

Богдан, квартира якого була на 14 поверсі, зізнається, що до укриття пішов в останній момент. Коли почалася тривога, він визирнув у вікно і побачив, як українська ППО збиває "Шахеди", потім стихло. Він приліг на ліжко.

"Коли чую - гуде "Шахед", наче прямо над головою пролітає, я підхоплююсь з ліжка у ванну і чую вибух, - пригадує він. - А далі уже шоковий стан був. Все в пилюці, вискочив в коридор, темно, нічого не видно".

Богдан побіг вниз до машини. Вже там побачив, що верхні поверхи охопило полум'я.

"Відразу приїхала швидка, вони винесли жінку, але вона, на жаль, вже померла", - каже він.

Інший мешканець Віктор Ряска із захопленням каже, що екстрені служби прибули на місце за чотири хвилини і негайно взялися до роботи - гасили пожежу і рятували людей, деякі були заблоковані у квартирах поряд з вогнем.

Він твердить, що завжди ховався під час повітряних тривог в паркінг або спеціально обладнане місце в квартирі. Завдяки цьому Віктор навіть не відразу зрозумів, що вибух стався в їхньому будинку.

"Був величезний вибух, що мене аж розпластало по землі, я пішов до іншої кімнати подивитися і зрозумів, що йду по битому склу, вікно вибите, - каже він. - Вискочив в коридор, зібралися сусіди, поки ми спускалися, побачили хлопця, в якого дружина загинула, він був в крові".

Люди, з якими поспілкувалася ВВС Україна, зізнаються, що адаптувалися до атак та звикли ховатися в разі небезпеки. Усі, хто дотримувався правил, не постраждали.

У будинку жити поки що неможливо. Людям потрібно задокументувати і сфотографувати руйнування, щоб потім домогтися компенсації на відновлення. Зараз їм доведеться шукати іншого прихистку.