Біля Швеції помітили білуху. Чому її називають російською шпигункою

34 хвилин(и) тому

Автор фото, HELENE O'BARRY

Біля узбережжя Швеції помітили ймовірного колишнього російського кита-розвідника, повідомляє організація, яка займається відстеженням білух.

Кита, якого місцеві назвали Хвалдимір, вперше помітили біля узбережжя Норвегії в 2019 році, одягненого в російську упряжку.

Кит провів роки, повільно мандруючи на південь з крайньої півночі Норвегії, але прискорив рух в останні місяці.

Організація OneWhale стверджує, що причина його раптового поспіху незрозуміла.

Приручена білуха вперше наблизилася до норвезьких човнів біля острова Інгоя чотири роки тому. Острів розташований за 415 км від Мурманська, де базується Північний флот Росії.

На ньому був ремінь з кріпленням для камери GoPro і кріплення з написом "Обладнання Санкт-Петербурга".

Відкриття призвело до розслідування внутрішньої розвідки Норвегії, яка пізніше повідомила BBC, що кит, ймовірно, був навчений російською армією.

Відтоді кит став відомий місцевим жителям як Хвалдимір (Hvaldimir). Як поєднання норвезького слова, що означає кит (hval) та імені президента Росії Володимира Путіна (Владимир).

Росія, зі свого боку, ніколи офіційно не підтверджувала, що Хвалдиміра навчала російська армія. Раніше вона заперечувала існування будь-яких програм, спрямованих на навчання морських ссавців як шпигунів.

Але виступаючи в 2019 році, російський полковник запасу Віктор Баранець сказав: "Якби ми використовували цю тварину для шпигунства, ви дійсно думаєте, що ми б прикріпили номер мобільного телефону з повідомленням "Будь ласка, зателефонуйте на цей номер"?".

Морський біолог з OneWhale Себастьян Стренд сказав, що нещодавня зміна руху кита може пояснюватися кількома причинами.

"Ми не знаємо, чому він так сильно прискорився прямо зараз, тим більше він дуже швидко віддаляється від свого природного середовища", - сказав він агентству AFP.

За його словами, є два можливих пояснення.

Може йтися про високий рівень гормонів, який міг "штовхнути його знайти собі пару".

Інший може бути пов'язаний із "самотністю", додав він.

"Білухи дуже соціальний вид — можливо, він шукає інших білух", - каже науковець.