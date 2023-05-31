"Законне право на самооборону". Як світ реагує на атаку дронів по Москві

1 година тому

Автор фото, Reuters

Вранці 30 травня Москву і Підмосков'я атакували дрони. Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки, Росія наполягає, що більшість дронів збили.

За словами мера Москви, внаслідок інцидентів постраждали дві людини. Путін заявив, що напад був спробою налякати і спровокувати Росію, і що протиповітряна оборона навколо столиці буде посилена.

Наразі невідомо, хто саме стоїть за атакою безпілотників на Москву. Українська влада послідовно заперечує, що атакує російську територію.

Проте західні лідери та впливові політики вже оцінили цю подію, розмірковуючи, чи має право Україна - жертва агресії - теоретично йти на такі кроки.

США - "проти", Британія - "за"

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, коментуючи атаку дронів на Москву, заявив, що Україна має право захищатися за межами своїх кордонів.

Клеверлі зазначив, що не буде робити припущень про суть атаки, але підкреслив, що Україна має "законне право на самооборону".

"Вони мають законне право робити це в межах своїх кордонів, а також мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти удари на саму Україну", - сказав він після спільної пресконференції із прем'єркою Естонії Каєю Каллас.

За словами Клеверлі, "легітимні воєнні цілі" за межами кордонів України є частиною її самооборони.

"Ми повинні це визнати", - зазначив британський міністр.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Будівля, що за повідомленнями, постраждала від атаки дрона в Москві

Водночас у Білому домі заявили, що США не підтримують напади всередині Росії.

"Ми бачили новини і все ще збираємо інформацію про те, що сталося. Загалом ми не підтримуємо атаки всередині Росії", - йдеться в заяві представника Білого дому.

Він також додав, що Вашингтон "зосереджений на забезпеченні України обладнанням і навчанням, необхідним для повернення власної суверенної території", і вказав на російські атаки на Київ, який у травні зазнав численних ударів безпілотниками та ракетами.

ООН також прокоментувала події у російській столиці.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік вважає некоректним порівнювати напад дронів на Москву з постійними атаками на Україну.

За його словами, позиція генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша залишається незмінною - ООН засуджують будь-які атаки на цивільні об'єкти.

"Але жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", - наголосив представник ООН.

Не забарилися з реакцією і в ЄС.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано закликав Росію не використовувати атаки дронів на Москву як привід для ескалації конфлікту.

Брак сил

Приділив багато уваги нападу на Москву й американський Інститут вивчення війни (ISW). Зокрема, публічній реакції на це президента РФ Володимира Путіна.На думку аналітиків ISW, Путін "спробував применшити значущість атаки дронів на Москву, щоб не видати обмеженість своїх варіантів дій у відповідь проти України".

Так, коментуючи атаку, Путін натякнув, що удар безпілотників по Москві був відповіддю Києва на удар росіян по штаб-квартирі української військової розвідки.

Однак навіть російське міністерство оборони про таке не повідомляло, і жодного незалежного підтвердження такого удару також немає, зазначають аналітики.

Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP Підпис до фото, Російський поліцейський поруч із постраждалим від дрону будинком

Те, що Путін про це заговорив, на думку ISW, сигналізувало, що Росія вже робить дії у відповідь і жодних нових кроків не потрібно.На реальні зусилля, що приписують Україні, Путін послідовно реагував обстрілами за допомогою ракет і дронів - ймовірно, через нездатність його армії досягти вирішальних результатів на полі бою, пише ISW.

Що кажуть в Україні

У Києві причетність до нападу на Москву заперечують. Проте в ефірі YouTube-каналу Breakfast Show радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Україні "із задоволенням дивляться" на те, що відбувається, і прогнозують збільшення кількості атак, хоча стосунку до них Київ "звісно ж, не має".

Він також іронічно додав, що, можливо, російські безпілотники не хочуть руйнувати мирні міста України, тому вони й "повертаються до своїх творців".

"Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і повертаються до своїх творців, щоб запитати: "навіщо ви відправляєте нас атакувати мирних людей?" - заявив Подоляк.

Також радник президента зазначив, що керівництво РФ обов'язково заплатить максимальну ціну за всі ті злочини, які були вчинені в Україні.

"Всі ці люди, які чомусь вважають, що можуть грати в односторонню гру, що можна руйнувати іншу незалежну державу безкарно, після 15 місяців війни ще не зрозуміли, що 14-го року вже не буде?" - наголосив Подоляк.

Водночас в повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати атаку дронів на Москву.

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", відповідаючи на запитання, чи вгамують росіян дрони на території РФ, сказав: