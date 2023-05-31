Як Росія постачає зброю диктаторським режимам

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Голова хунти М'янми Мін Аун Хлаїн та президент Росії Володимир Путін на зустрічі у 2022 році

Росія постачає збройним силам М'янми сучасні винищувачі та навчає місцевих пілотів їхній експлуатації, виявило розслідування ВВС.

У лютому 2021 року в країні стався військовий переворот, і відтоді народ зазнає репресій, а будь-який опір пригнічують. На думку спецкомісії ООН, російську зброю можуть використовувати для скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людства.

Журналістське розслідування показало, що урядові війська вже деякий час мають проблеми з кадрами: багато військових звільнилися з армії, тисячі людей перейшли на бік опозиції, набрати поповнення у низці підрозділів, особливо в піхоті, не вдається.

На цьому тлі військовий уряд М'янми вирішив зробити ставку на посилення своїх військово-повітряних сил, чому активно сприяє Росія.

За словами співрозмовників ВВС з-поміж колишніх військових, хунта всерйоз має намір використовувати авіацію проти власного народу - тієї його частини, яка виступає проти військового свавілля.

Один із таких людей - Ней Аун, який служив в армії М'янми у званні капітана.

Приблизно через рік після перевороту в країні він спробував втекти з бази, де була його частина, але, за його словами, з першої спроби йому це не вдалося.

Його спіймали й жорстоко побили, звинувативши у зраді.

Автор фото, ANDRE MALERBA/BBC Підпис до фото, Зараз Ней Аун забезпечує рух опору інформацією про урядові військово-повітряні сили

"Ніхто не хоче йти в армію. Людям ненависні їхня жорстокість та беззаконня", - каже Аун в інтерв'ю ВВС.

З другої спроби йому вдалося втекти. Одна з м'янмарських груп опору (так назвав їх Аун) допомогла йому перетнути кордон з Таїландом, і тепер він живе там у великому будинку під охороною, разом з іншими перебіжчиками та їхніми сім'ями.

Російська авіація на парадах та в небі М'янми

Перед втечею Ней Аун у складі своєї частини готував столичний аеропорт Нейпідо до прибуття російських винищувачів Су-30, замовлених владою у Москви.

Аун показав журналістам ВВС супутникові знімки аеропорту, на яких добре видно три нові ангари, побудовані спеціально для шести Су-30.

Автор фото, Google Earth Підпис до фото, Супутниковий знімок аеродрому з місцями для російських винищувачів

За словами експертів, це передові літаки в арсеналі збройних сил М'янми.

Су-30 - удосконалений багатоцільовий винищувач. У версії, яку експортують до М'янми, передбачений як режим "повітря-повітря", так і "повітря-земля".

Він має більшу вантажопідйомність, ніж російські Як-130, які також останнім часом регулярно використовують м'янмарські ВПС.

За словами Ауна, разом з літаками до М'янми прибули два російські льотчики-випробовувачі та ремонтна бригада з 10 осіб. За контрактом, вони повинні залишатися в розпорядженні місцевої армії протягом року - така тривалість гарантійного терміну російської техніки.

Су-30 поки що не були помічені у бойових діях, але два літаки вже встигли взяти участь у кількох військових парадах у М'янмі.

З М'янми до Росії відправили понад 50 осіб для проходження курсу пілотування, розповіли співрозмовники ВВС.

Російські постачання на сотні мільйонів

Спецпредставник ООН із М'янми Том Ендрюс заявляє, що Москва на сьогодні є найбільшим постачальником зброї тамтешній хунті.

Згідно з його доповіддю, опублікованою в травні, після перевороту новий уряд М'янми отримав від Росії зброї на суму понад 400 млн доларів. За даними ООН, постачальниками виступають 28 російських організацій, зокрема державних. 16 із них потрапили під західні санкції у зв'язку з війною в Україні.

На думку спецкомісії ООН, російську зброю можуть використовувати для скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людства.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попри жорстокі розгони демонстрацій, акції протесту, як і раніше, спалахують у різних регіонах країни. Хунта сподівається покласти цьому край за допомогою військової авіації

Захід намагається обмежити можливості м'янмарської армії за допомогою санкцій. Зокрема, Британія нещодавно запровадила заборону на постачання туди військового палива. Однак, на думку експертів, Росія допомагає М'янмі оминати ці обмеження.

Сили опору М'янми та колишні військові, які втекли за кордон, кажуть, що певну відсіч військової авіації можна дати лише за допомогою безпілотників, які використовують для скидання саморобних бомб на військові об'єкти та аеродроми, але по-справжньому протиставити опозиції немає чого.

"У нас немає таких ресурсів, як у військових, але це нас не зупиняє. У порівнянні з літаком наш дрон схожий на кунжутне насіння. Але якщо ми літатимемо високо, наприклад, на висоті 300 метрів, вони навіть не дізнаються, що ми наближаємося . Тож ми можемо ефективно атакувати їх, а вони бояться дронів", - каже ВВС 25-річна Кхін Сейн, яка очолює групу жінок-операторок безпілотників.

Вони зустрілися з журналістами на своїй тимчасовій базі у джунглях і попросили не публікувати їхнє місце розташування.

До військового перевороту в М'янмі Сейн навчалася в університеті, разом з іншими студентами вона вийшла на акції протесту проти воєнного свавілля, а побачивши жорстокість, з якою придушували мирні марші, сама вирішила взятися за зброю та навчилася азам пілотування дрону.

Тисячі перебіжчиків

За даними уряду Національної єдності (NUG - тіньова продемократична адміністрація, заборонена правлячою хунтою), з лютого 2021 року лави збройних сил країни та поліції залишили понад 13 тисяч осіб.

NUG пропонує пілотам та морякам чинної армії до 500 тисяч доларів за перехід на бік опозиції разом із літаком чи плавучим засобом.

Але, за словами Нея Ауна, поки що ніхто цього не зробив. На такий крок дуже складно зважитися, особливо після багаторічного промивання мозку про священний обов'язок, каже він.

Йому самому рішення бігти далося дуже непросто, лякало саме тавро зрадника, згадує Аун.

"У наших військових є приказка: ти залишаєш армію лише мертвим", - каже він.

Але зараз він не почувається зрадником, як і сотні людей, які опинилися разом з ним у Таїланді, і тисячі розкиданих по інших місцях.