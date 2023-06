Історик Плохій: Ситуація в Росії після смерті Путіна буде схожа на смерть Сталіна

Кінцевий етап розпаду імперії

Українці та держава об'єдналися

Росія після Путіна: кілька років переділу влади

Рашисти чи росіяни?

Сергій Плохій: Англійською це називається all of the above - тобто все разом. Є елементи і одні, й інші.