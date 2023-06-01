Новий удар по Києву Іскандерами: серед загиблих - дитина

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

В ніч на 1 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ. Є руйнування, загиблі й поранені. Серед загиблих - дитина.

Мешканці столиці почули низку потужних вибухів. Тоді ж Київська міська та обласна військові адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони.

За попередніми даними Генштабу ЗСУ, сили ППО знищили всі 10 з 10 ракет, які Росія запустила з оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер.

Однак через уламки є суттєві пошкодження в трьох районах на лівому березі Києва: Дніпровському, Деснянському, Дарницькому.

При цьому зростала кількість жертв, про яку сповіщали органи влади.

За останньою інформацією КМВА, в Деснянському районі загинуло троє людей, з них - одна дитина (2012 р.н.) та 10 отримали травми ( серед них - одна дитина).

В Дніпровському районі травми отримали двоє людей.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що поранених у Дніпровському та Деснянському районах, за даними медиків, наразі 14 людей. 9 госпіталізували. Пʼятеро отримали допомогу на місці.

Автор фото, КВМА Підпис до фото, Рятувальники в Деснянському районі

Щодо руйнувань, дані теж постійно оновлюються.

Наразі відомо, що у Деснянському районі уламки впали на дитячу поліклініку, вибиті вікна та двері у двох школах і житловому будинку, пошкоджені будівлі дільниці поліції та дитячого садка, повідомляє КМВА.

Автор фото, КВМА Підпис до фото, Київська поліклініка, пошкоджена під час ракетного удару

У Дніпровському районі також зафіксували вибиті вікна і пошкоджені автівки.

В одному з будинків житлового сектора внаслідок падіння уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Також зафіксували падіння уламків на адміністративну будівлю, пошкоджені припарковані автівки, кілька одиниць транспорту згоріли. Є падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мешканці під житловим будинком у Києві, постраждалим від російського ракетного удару

У Дарницькому районі в одному з будинків житлового сектора через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Окрім того, пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Уламки впали на нежитлову будівлю, є руйнування на першому поверсі.

Уламки також виявили у дворах будинків та на проїжджій частині.

Автор фото, КВМА

Попередня атака на Київ була у ніч на 30 травня. В Голосіївському районі уламки впали на багатоповерховий житловий будинок, загинула жінка.