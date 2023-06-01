Новий удар по Києву Іскандерами: серед загиблих - дитина
В ніч на 1 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ. Є руйнування, загиблі й поранені. Серед загиблих - дитина.
Мешканці столиці почули низку потужних вибухів. Тоді ж Київська міська та обласна військові адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони.
За попередніми даними Генштабу ЗСУ, сили ППО знищили всі 10 з 10 ракет, які Росія запустила з оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер.
Однак через уламки є суттєві пошкодження в трьох районах на лівому березі Києва: Дніпровському, Деснянському, Дарницькому.
При цьому зростала кількість жертв, про яку сповіщали органи влади.
За останньою інформацією КМВА, в Деснянському районі загинуло троє людей, з них - одна дитина (2012 р.н.) та 10 отримали травми ( серед них - одна дитина).
В Дніпровському районі травми отримали двоє людей.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що поранених у Дніпровському та Деснянському районах, за даними медиків, наразі 14 людей. 9 госпіталізували. Пʼятеро отримали допомогу на місці.
Щодо руйнувань, дані теж постійно оновлюються.
Наразі відомо, що у Деснянському районі уламки впали на дитячу поліклініку, вибиті вікна та двері у двох школах і житловому будинку, пошкоджені будівлі дільниці поліції та дитячого садка, повідомляє КМВА.
У Дніпровському районі також зафіксували вибиті вікна і пошкоджені автівки.
В одному з будинків житлового сектора внаслідок падіння уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.
Також зафіксували падіння уламків на адміністративну будівлю, пошкоджені припарковані автівки, кілька одиниць транспорту згоріли. Є падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.
У Дарницькому районі в одному з будинків житлового сектора через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.
Окрім того, пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Уламки впали на нежитлову будівлю, є руйнування на першому поверсі.
Уламки також виявили у дворах будинків та на проїжджій частині.
Попередня атака на Київ була у ніч на 30 травня. В Голосіївському районі уламки впали на багатоповерховий житловий будинок, загинула жінка.
Загалом Росія в травні здійснила майже 20 атак на столицю.