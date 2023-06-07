BBC News Україна відкриває вакансію відеожурналіста для роботи у Лондоні
Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за монтаж та обробку відео для платформ BВС Україна з основним фокусом на роботу для YouTube.
Вакансія відкрита для всіх кандидатів, незалежно від місця проживання, та передбачає постійний контракт.
Ми очікуємо, що кандидат/ка, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері виробництва відео, зокрема відеомонтажу діджитал-історій, а також є досвідченим користувачем Motion Graphics та After Effects.
Крім цього, ми очікуємо, що кандидат/ка має досвід планування та виробництва відео для українського YouTube та соцмереж.
Вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі) також є обов'язковою умовою.
Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 14 червня 2023 року.
Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.
Обов'язково додайте посилання на приклади ваших робіт за останні шість місяців.
Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.
Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.
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