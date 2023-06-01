Удари по російському Шебекіно: що там відбувається і де тривають бої

1 година тому

Автор фото, GOVERNOR OF BELGOROD REGION

Міноборони Росії заявило, що їх військові запобігли нападу на бєлгородському напрямку з боку України.

Відомство стверджує, що в четвер близько третьої години ранку підрозділи "силами до двох мотопіхотних рот, посилених танками, зробили спробу вторгнення на територію Російської Федерації в районі населеного пункту Нова Таволжанка та міжнародного автомобільного пункту пропуску "Шебекіно".

Шебекіне розташоване неподалік українського Вовчанська, який Росія окупувала у лютому 2022 року, а відступила звідти під час українського наступу у вересні. Влада Росії починає повну евакуацію міста.

Росіяни стверджують, що військові разом із прикордонниками та іншими підрозділами відбили три атаки, противника відкинули і він нібито зазнав суттєвих втрат - понад 30 осіб.

Україна офіційно заяви російських військових не коментує, але наполягає, що не воює на території Росії.

У ніч на четвер чергового масованого удару зазнав Київ. Міська влада повідомила про загибель трьох людей - жінок та дев'ятирічної доньки однієї з них. Повітряні сили ЗСУ заявили, що Росія вдарила по столиці України десятьма ракетами з установок "Іскандер", усі вони збиті, але уламки впали у трьох районах Києва.

Також Росія 1 червня продовжувала обстріли українських прикордонних регіонів, зокрема і сусіднього з Бєлгородською областю Харкова.

Автор фото, ВВС

Гради і танки?

Про "спробу прориву ЗСУ" в районі Шебекіно Білгородської області та про танковий бій у цьому районі повідомляли вранці російські провоєнні телеграм-канали. Візуальних підтверджень боїв у районі кордону наразі немає.

Зранку у мережі з'явилися відео "Російського добровольчого корпусу" (ДРК) та легіону "Свобода Росії", які раніше вже відзначились кількома диверсійними рейдами на російську територію. Зокрема, у травні вони майже добу вели бої біля Грайворона Бєлгородської області.

Ці організації стверджують, що вони базуються на території України і ведуть свою війну проти влади Росії.

Один із бійців РДК заявив, що їхнє формування нібито знову "веде бої" на російській території і що "скоро здадуться околиці Шебекіно". Запис явно зроблений вдень - на ньому чітко видно короткі тіні від сонця.

У четвер вдень представники РДК заявили про обстріл з "Граду" будівлі управління внутрішніх справ у Шебекіному, а потім виклали відео, на якому, як вони стверджують, триває стрілецький бій у передмісті Шебекіно: селах Нова Таволжанка та Титівка.

Автор фото, CLUB_SHEBEKINO Підпис до фото, Адмінбудівля МВС, яка горіла

У свою чергу легіон "Свобода Росії" опублікував кадри, на яких нібито зафіксовано напад на російську військову техніку - стверджується про знищення російського "КамАЗу" з боєкомплектом та самохідного міномета "Тюльпан". Верифікувати всі ці відео можливості немає.

Ще одне відео виклав телеграм-канал "Шепіт Шебекіно": на ньому видно п'ятиповерхову будівлю, дах якої горить по всій площі.

Оперативний штаб у Білгородській області вранці заявляв, що ситуація у Шебекінському міському окрузі "складна", але прориву диверсійних груп немає. У штабі ситуацію описували так: "ідуть обстріли, чути звуки бою. Працюють Збройні сили Російської Федерації, але жодного прориву ЗСУ немає".

Губернатор В'ячеслав Гладков у черговому пості у телеграм-каналі також заявив, що "противника на території Білгородської області не було і немає".

Місто Шебекіне, яке розташоване за кілька кілометрів від кордону з Україною, вже кілька днів перебуває під сильними обстрілами. У соцмережах стає все більше повідомлень від місцевих жителів, багато з яких, судячи з викладених у мережу кадрів, дуже стривожені.

Евакуація

Місцева влада закликає мешканців не поширювати хибні чутки та не піддаватися паніці.

Тим часом губернатор області В'ячеслав Гладков підтвердив у четвер чергові удари по Шебекіному та інших населених пунктах Білгородської області. За його даними, внаслідок обстрілів є руйнування, поранені восьмеро людей, загиблих немає.

Автор фото, РДК Підпис до фото, Бійці РДК, які нібито перейшли кордон

Він стверджує, що 1 червня був обстріл центру Шебекіно з "Града", від чого є суттєві пошкодження будинків. Гладков визнав влучання в адміністративні будинки міста і пожежі в них.

Керівник області каже про обстріли сіл Новопетрівка Валуйського міського округу. Влада вже оголосила про евакуацію та займається вивезенням людей.

Заклики до евакуації прикордонних населених пунктів лунали в Росії і раніше, але вперше рішення про вивезення мешканців стосується райцентру з населенням 40 тисяч осіб.