NASA розповіла про НЛО: деякі об'єкти можуть мати позаземне походження

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, NASA розповіла, що давно займається вивченням невідомих явищ. Більшість можна пояснити, але деякі залишаються загадкою

Американська космічна агенція НАСА вперше розповіла на відкритому засіданні про перебіг своїх досліджень, пов'язаних із невідомими аномальними об'єктами чи явищами.

Спеціальну групу, завдання якої полягає у вивченні так званих непізнаних повітряних явищ (UAP - Unidentified Aerial Phenomena), які в минулому називали НЛО (непізнані літальні об'єкти), створили в червні 2022 року.

Непізнані повітряні явища - новий термін, що охоплює об'єкти або події, які неможливо одразу ідентифікувати та пояснити з наукової точки зору.

У середу 31 травня група провела своє перше публічне засідання і розповіла, що вивчила понад 800 повідомлень про невідомі літальні об'єкти, з яких лише невелика частина не має наукового пояснення.

Багато явищ можна пояснити, але деякі залишаються загадкою

"Кожен місяць до нас надходять відомості про 50 -100 загадкових, на перший погляд, явищ", - сказав Шон Кіркпатрік, директор Управління з вирішення аномалій у всіх сферах (AARO) Міністерства оборони США.

Але, за його словами, кількість явищ, які "можливо, справді є аномалією" становить лише від 2% до 5% від загальної бази даних.

Під час засідання публіці показали відео, зняте літаком ВМФ над західною частиною США, на якому були чітко видно яскраві світлові точки, що рухаються небом. Військовий літак не зміг перехопити об'єкт, який виявився комерційним авіалайнером, який летів у напрямку великого аеропорту.

Автор фото, Josh Brasted/Getty Images Підпис до фото, Графіті у Неваді. Більшість шанувальників НЛО впевнена, що, якщо зелені чоловічки десь і висаджувалися, то це було саме там

Інші спостереження більш загадкові.

У звіті Пентагону за 2021 рік йдеться, що зі 144 спостережень військових пілотів, зроблених з 2004 року, всі, крім одного, так і залишилися незрозумілими. Офіційні особи не відкидають можливості того, що ці об'єкти мають позаземне походження.

Розслідуванню NASA заважає приватне життя громадян

Кіркпатрік також зазначив, що розслідування агенції обмежують з міркувань конфіденційності, тобто неможливість вторгнення у приватне життя людей.

"Ми можемо направити найбільший з усіх наявних на земній кулі прилад для збору даних в абсолютно будь-яку точку, - сказав він. - Але більшості людей ... не подобається, коли ми направляємо його на їхнє заднє подвір'я".

Мікрохвильовки та оптичні ілюзії

Дані, пов'язані з UAP, часто важко інтерпретувати та легко спотворити.

Голова групи NASA, що займається невідомими повітряними явищами, Девід Спергель розповів про незвичайний спалах загадкових радіохвиль, який зареєстрували дослідники в Австралії.

"Ці хвилі дійсно мали дивну структуру. Люди не могли зрозуміти, що відбувається. А потім вони помітили, що основні спалахи припадають на час обідньої перерви", - сказав він.

Виявилося, що чутливі прилади вловлювали сигнали від мікрохвильової печі, де вчені розігрівали свою їжу.

Підпис до фото, Скотт Келлі розповідає про НЛО, який виявився Бартом Сімпсоном

Скотт Келлі, колишній астронавт та пілот з багаторічним стажем, розповів історію про одну "оптичну ілюзію".

Він і його другий пілот летіли неподалік міста Вірджинія-Біч, і його колега "був переконаний, що ми пролетіли повз НЛО".

"Я нічого такого не помітив. Ми розвернулися, щоб подивитися, що це таке. Виявилося, що це був Барт Сімпсон (персонаж мультиплікаційного серіалу "Сімпсони") - повітряна куля", - сказав Келлі під сміх присутніх.

Дослідженням заважають погана слава та упередження

За словами Спергеля, цивільні пілоти дуже неохоче повідомляють про свої спостереження - переважно тому, що на всьому, що так чи інакше пов'язано з тарілками, що літають, лежить тавро.

"Одна з наших цілей - саме його і позбутися, - сказав він, - бо нам необхідні високоякісні відомості для вирішення важливих питань, що стосуються непізнаних повітряних явищ".

Деякі вчені за свою роботу в цій галузі вже зіткнулися зі справжнім цькуванням в інтернеті.

Автор фото, Tommaso Boddi/Getty Images Підпис до фото, Кадр із пілотного епізоду культового серіалу "Цілком таємно". Головною темою, крім, власне, інопланетян, була недовіра народу до уряду. Відкритим засіданням NASA хоче покласти цьому край, але переконати скептиків буде непросто

"Переслідування веде лише до подальшої стигматизації сфери UAP, що значно ускладнює науковий процес та відбиває в інших бажання вивчати цей важливий предмет", - заявила наукова керівниця NASA Нікола Фокс.

Нова ера відкритості

Однією з причин, через яку зустріч з громадськістю заслуговує на увагу, є зміна підходу NASA до дослідження НЛО, оскільки протягом десятиліть космічна агенція займалася виключно їхнім викриттям.

Наприкінці слухань співробітники групи відповіли на запитання глядачів. Серед них було таке: "Що NASA від нас приховує?"