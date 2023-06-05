Легенда футболу Ібрагімович завершив кар'єру. Чим він запам'ятався українцям

1 година тому

Автор фото, Pier Marco Tacca Підпис до фото, Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри на полі після останнього матчу у складі "Мілана"

Один із найтитулованіших футболістів світу, шведський нападник Златан Ібрагімович у неділю завершив спортивну кар'єру, зігравши свій останній матч за "Мілан".

41-річний Ібрагімович забив 511 голів у складі різних клубів, серед яких - французький "Парі Сен-Жермен", англійський "Манчестер Юнайтед" та італійські "Мілан" та "Інтер".

Він знову почав виступати за "Мілан" на початку 2020 року, проте відтоді виходив на поле лише чотири рази і забив лише один гол. У 2022 та 2011 роках Ібрагімович виграв у складі цього клубу чемпіонат Італії.

"Я кажу "до побачення" футболу, але не вам, - сказав Ібрагімович уболівальникам на міланському стадіоні "Сан-Сіро", насилу стримуючи сльози. - Я зараз переживаю дуже багато. Вперед, "Мілан" - і до побачення! Коли я приїхав сюди вперше, ви подарували мені щастя. Удруге ви подарували мені любов".

Протягом своєї кар'єри Ібрагімович завоював 34 призи, зокрема 14 - у складі клубів, які перемогли на національних чемпіонатах. Його 11 разів номінували на звання найкращого футболіста світу, тобто володаря "Золотого м'яча".

Ібрагімович закінчив виступати за збірну Швеції після Чемпіонату Європи 2016 року, проте 2021-го знову вийшов у її складі, коли команда не змогла кваліфікуватися на участь у ЧС-2022.

Автор фото, Marco Luzzani Підпис до фото, На стадіоні "Сан-Сіро" Ібрагімовича проводжали вболівальники та гравці "Мілана"

Про намір завершити кар'єру після закінчення італійського сезону 2022-23 років Ібрагімович оголосив раніше.

"Раніше я боявся відповідати, коли журналісти питали мене про майбутнє, але тепер я з цим звикся, я готовий, - сказав футболіст. - Я займався цим усе життя. Футбол зробив мене людиною. Завдяки йому я познайомився з такими людьми, яких інакше б ніколи не зустрів. Футбол дозволив мені поїздити світом. Усе завдяки футболу".

Успішна кар'єра

Ібрагімович розпочав професійну кар'єру у 1999 році у своєму рідному місті Мальме. 2001-го він перейшов у нідерландський "Аякс" - і тричі вигравав чемпіонат країни у його складі.

Автор фото, Pier Marco Tacca Підпис до фото, Після матчу колеги по клубу попрощалися з Ібрагімовичем

2004-го отримав контракт з "Ювентусом", де двічі перемагав у "Серії А" (хоча пізніше клуб позбавили обох цих титулів внаслідок корупційного скандалу в італійському футболі).

Опинившись у міланському "Інтері", Ібрагімович завоював ще три чемпіонські титули, а 2009-го перейшов до "Барселони". У складі цього клубу він грав лише один сезон, хоч і став чемпіоном Іспанії. Потім його тимчасово відправили до "Мілана", а 2011-го він став його постійним гравцем.

Втім, вже за рік Ібрагімович знову поміняв клуб і почав виступати за "Парі Сен-Жермен". У його складі він забив 113 голів, з'являвся на полі 122 рази та чотири рази ставав переможцем чемпіонату Франції.

2016-го він вирушив до Англії, де два роки грав у складі "Манчестер Юнайтед", а 2018 року підписав контракт із американським "Лос-Анджелес Гелаксі". Зрештою, 2020-го він повернувся до "Мілана".

Автор фото, MATTEO BAZZI/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Ібрагімович та Україна

Українці мали можливість побачити гру Ібрагімовича кілька разів.

Він грав у Києві у складі збірної Швеції, з якою Україна зіграла на Євро-2012. Тоді Ібрагімович забив гол, але це не врятувало його команду від поразки - збірна України перемогла з рахунком 2:1 завдяки дублю Андрія Шевченка.

Того ж року Ібрагімович приїздив до української столиці у складі французького "ПСЖ".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Матч "Динамо" - "ПСЖ" у Києві

21 листопада 2012 київське "Динамо" та "ПСЖ" зіграли матч групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА, у якому команда Ібрагімовича перемогла з рахунком 0:2.

2015 року, також у складі "ПСЖ", Ібрагімович приїздив до Львова, де його команда грала у груповому етапі Ліги Чемпіонів із донецьким "Шахтарем".