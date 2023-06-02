Джон Байден впав на сцені в Колорадо. Як він почувається

30 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден у четвер впав на очах у публіки під час заходу в Колорадо. Представники Білого дому кажуть, що він "в порядку".

Як пояснили в адміністрації, президент перечепився через мішок з піском під час вручення дипломів на церемонії випуску Академії військово повітряних сил США.

80-річному Байдену, який є найстаршим чинним президентом країни в історії, допомогли піднятися на ноги. Виглядало, що він не постраждав після падіння і зайняв своє місце на трибунах.

Президент простояв майже півтори години, щоб потиснути руку кожному випускнику, всього їх було з 921.

На кадрах видно, як після падіння Байден вказує на один із двох мішків з піском, які підтримували його телесуфлер. Президенту допомагали піднятися представник ВПС і двоє співробітників його секретної служби.

Він повернувся на своє місце без сторонньої допомоги, а потім пробігся назад до свого кортежу, коли церемонія закінчилася.

"Він в порядку", — написав у твіттері директор Білого дому з комунікацій Бен Лаболт.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що Байден сів на борт літака, "широко усміхаючись", хоча один репортер зазначив, що він не відповідав на запитання перед польотом.

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Критики стверджують, що Байден занадто старий, щоб балотуватися на другий президентський термін.

Останні опитування показують, що більшість американських виборців стурбовані його віком. У разі перемоги, на початку другого терміну йому буде 82 роки.

Джо Байден не вперше падає на публіці - торік він впав з велосипеда неподалік від свого дому та на трапі президентського літака. Усі ці падіння можуть посилити занепокоєння віком та станом здоров'я президента.

Колишній президент США Дональд Трамп, лідер республіканців, який протистоятиме Байдену на виборах 2024 року, відреагував на інцидент під час передвиборчої кампанії в Айові, сказавши, що "все це божевілля".

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"Сподіваюся, він не постраждав, - сказав 76-річний Трамп, який часто висміював вік Байдена. - Це не надихає".

Губернатор Флориди Рон Десантіс, ще один претендент на висування від Республіканської партії у 2024 році, також відреагував на падіння під час передвиборчої кампанії в Нью-Гемпширі: "Ми сподіваємося і бажаємо Джо Байдену швидкого одужання від будь-яких травм, які він міг отримати".

"Але ми також бажаємо Сполученим Штатам Америки швидкого одужання від травм, які вони зазнали через Джо Байдена та його політику", - додав він.

Останній медичний огляд Байдена проходив у лютому.

Лікар Білого дому доктор Кевін О'Коннор тоді написав: "Президент залишається придатним до виконання своїх обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків чи послаблень".

Доктор О'Коннор додав, що Байден ходить "напруженою ходою" через зношення хребта та пошкодження нервів у стопах, але його стан не змінився порівняно з попереднім оглядом у листопаді 2021 року.

Байден далеко не перший головнокомандувач США, який втратив рівновагу перед камерами.

Президент Барак Обама спіткнувся, піднімаючись сходами, на заході 2012 року, а президент Джеральд Форд упав з трапа президентського борту у 1975 році.

Чому здоров'я Байдена важливе для України

Автор фото, ТВІТТЕР ДЖО БАЙДЕНА

У квітні Джо Байден оголосив, що балотуватиметься на другий термін на президентських виборах.

Для України - важливе питання, хто стане наступним господарем Білого дому у 2024 році.

Адміністрація Байдена під час повномасштабного російського вторгнення надала Україні безпрецедентну підтримку - дипломатичну, фінансову та військову.

Київ отримав від Вашингтона важливе озброєння, зокрема системи HIMARS та Patriot, а також танки Abrams. Ймовірно, найближчим часом Україна може отримувати також літаки F-16.

Існують побоювання, що, якщо до влади в Білому домі прийде республіканець, це може послабити підтримку Києва. Зокрема, Дональд Трамп та Рон Десантіс відомі неоднозначними заявами щодо війни в Україні.

Зокрема, Десантіс казав, що Україна не входить до "життєво важливих національних інтересів" країни.

А Трамп зізнавався, що був би готовий "дозволити" Росії окупувати частину території України, щоб уникнути великої війни.

Українська влада, зокрема, президент Володимир Зеленський, неодноразово заявляла, що для України життєво важливо завершити війну до кінця 2023 року. Вважається, що цей поспіх пов'язаний також з майбутніми виборами у США.