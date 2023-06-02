Під російським Шебекіно тривають бої. Що відомо про рух танків і обстріли

1 година тому

Автор фото, Reuters

Представники так званого легіону "Свобода Росії", неофіційного угруповання росіян, продовжують бої в Бєлгородській області. ВВС вдалося геолокувати фото одного з танків угруповання і підтвердити, що воно зроблене на околицях Нової Таволжанки.

Нова Таволжанка - село за 26 км від українського Вовчанська і за 10 км від російського Шебекіно, де останнім часом були обстріли і суперечливі повідомлення про бої.

Російська влада заявила, що евакуація цивільного населення з прикордоння триває. В обстрілах вона звинувачує українські збройні сили. Київ традиційно відповідальності за бойові дії на території РФ не бере.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що під час обстрілів в селищі Маслова Пристань Шебекінського округу загинули дві жінки.

"Уламки снарядів потрапили в автомобілі, що проїжджали повз. В одному з них їхали дві жінки, від отриманих травм вони загинули на місці", - написав він.

Ще двоє чоловіків, за його словами, отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані у тяжкому стані.

Тим часом легіон "Свобода Росії" вранці заявив про бої на околицях Нової Таволжанки. Вони підтвердили загибель двох цивільних в авто. Але заявили, що це "наслідок непрофесіоналізму путінської армії".

"Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК. Під Таволжанкою противник знищив машину Renault з цивільними, прийнявши її за машину нашої диверсійної групи", - йдеться в їхньому повідомленні.

На зробленому з повітря знімку група демонструє, як вона стверджує, "наш танк з прапором "Свобода Росії" в селі Нова Таволжанка".

Автор фото, Легіон "Свобода Росії"

Відділ моніторингу ВВС геолокував це фото і підтверджує, що його зробили на південних околицях Нової Таволжанки.

Опублікували і відео перестрілки, яка, як стверджують "легіонери", була в тому ж районі.

В умовах бойових дій ВВС не може оперативно підтвердити чи спростувати заяви сторін.

Бої під Шебекіно

Інформація про бої під Шебекіно з'явилася через тиждень після операції у прикордонному російському Грайвороні, за яку також взяли на себе відповідальність "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії".

Ці організації стверджують, що вони базуються на території України і ведуть свою війну проти влади Росії.

1 червня один із бійців РДК заявив, що їхнє формування знову "веде бої" на російській території і що "скоро здадуться околиці Шебекіно".

Представники РДК заявили про обстріл з "Граду" будівлі управління внутрішніх справ у Шебекіному, а потім виклали відео, на якому, як вони стверджують, триває стрілецький бій у передмісті: селах Нова Таволжанка і Титівка.

По обіді міноборони Росії заявило, що їхні військові запобігли нападу на бєлгородському напрямку з боку України, відбили атаки та завдали втрат противнику.

Місцева влада запевнила, що прориву диверсійних груп не було, тож "противника на території Бєлгородської області не було і немає".

Автор фото, CLUB_SHEBEKINO Підпис до фото, Адмінбудівля МВС, яка горіла