Під російським Шебекіно тривають бої. Що відомо про рух танків і обстріли
Представники так званого легіону "Свобода Росії", неофіційного угруповання росіян, продовжують бої в Бєлгородській області. ВВС вдалося геолокувати фото одного з танків угруповання і підтвердити, що воно зроблене на околицях Нової Таволжанки.
Нова Таволжанка - село за 26 км від українського Вовчанська і за 10 км від російського Шебекіно, де останнім часом були обстріли і суперечливі повідомлення про бої.
Російська влада заявила, що евакуація цивільного населення з прикордоння триває. В обстрілах вона звинувачує українські збройні сили. Київ традиційно відповідальності за бойові дії на території РФ не бере.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що під час обстрілів в селищі Маслова Пристань Шебекінського округу загинули дві жінки.
"Уламки снарядів потрапили в автомобілі, що проїжджали повз. В одному з них їхали дві жінки, від отриманих травм вони загинули на місці", - написав він.
Ще двоє чоловіків, за його словами, отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані у тяжкому стані.
Тим часом легіон "Свобода Росії" вранці заявив про бої на околицях Нової Таволжанки. Вони підтвердили загибель двох цивільних в авто. Але заявили, що це "наслідок непрофесіоналізму путінської армії".
"Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК. Під Таволжанкою противник знищив машину Renault з цивільними, прийнявши її за машину нашої диверсійної групи", - йдеться в їхньому повідомленні.
На зробленому з повітря знімку група демонструє, як вона стверджує, "наш танк з прапором "Свобода Росії" в селі Нова Таволжанка".
Відділ моніторингу ВВС геолокував це фото і підтверджує, що його зробили на південних околицях Нової Таволжанки.
Опублікували і відео перестрілки, яка, як стверджують "легіонери", була в тому ж районі.
В умовах бойових дій ВВС не може оперативно підтвердити чи спростувати заяви сторін.
Бої під Шебекіно
Інформація про бої під Шебекіно з'явилася через тиждень після операції у прикордонному російському Грайвороні, за яку також взяли на себе відповідальність "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії".
Ці організації стверджують, що вони базуються на території України і ведуть свою війну проти влади Росії.
1 червня один із бійців РДК заявив, що їхнє формування знову "веде бої" на російській території і що "скоро здадуться околиці Шебекіно".
Представники РДК заявили про обстріл з "Граду" будівлі управління внутрішніх справ у Шебекіному, а потім виклали відео, на якому, як вони стверджують, триває стрілецький бій у передмісті: селах Нова Таволжанка і Титівка.
По обіді міноборони Росії заявило, що їхні військові запобігли нападу на бєлгородському напрямку з боку України, відбили атаки та завдали втрат противнику.
Місцева влада запевнила, що прориву диверсійних груп не було, тож "противника на території Бєлгородської області не було і немає".
Місто Шебекіно, яке розташоване за кілька кілометрів від кордону з Україною, вже кілька днів під сильними обстрілами. У соцмережах стає дедалі більше повідомлень від місцевих жителів, багато з яких, судячи з викладених кадрів, стривожені.