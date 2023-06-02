45 сумок з людськими останками: моторошна знахідка в Мексиці

29 хвилин(и) тому

Автор фото, JALISCO STATE PROSECUTOR'S OFFICE

Влада Мексики знайшла 45 мішків з частинами людських тіл в ущелині біля міста Гвадалахара на заході країни.

Рятувальники шукали сімох молодих працівників колцентру, яких оголосили в розшук минулого тижня, і в ході цього зробили моторошну знахідку.

У сумках виявили останки тіл чоловіків та жінок, кількість тіл поки що невідома.

Через складний рельєф і погане освітлення пошуки триватимуть ще кілька днів.

Офіс державного прокурора західного штату Халіско заявив, що після повідомлення про розшук семи людей вони почали пошуки в ущелині Мірадор-дель-Боске, де знайшли сумки з частинами тіл.

Першу сумку знайшли у вівторок, але через складний рельєф і відсутність сонячного світла розслідування відновили в середу, воно триватиме, доки не знайдуть всі останки, повідомили в прокуратурі.

Чиновники заявили, що продовжуватимуть працювати над визначенням кількості тіл загиблих, ким вони були та причин смерті.

Він додав, що продовжить спроби встановити місцеперебування семи людей, яких досі вважають зниклими безвісти.

Хоча досі не встановлено, як тіла опинилися в яру, злочини зі зникненням поширені в Мексиці.

За даними уряду, понад 100 тис. людей вважаються зниклими безвісти, багато з них стали жертвами організованої злочинності. Зловмисників карають рідко.

Урядові дані показують, що з 2007 року, коли тодішній президент Феліпе Кальдерон розпочав свою "війну з наркотиками", зникло багато людей.

Три чверті зниклих безвісти були чоловіками, а п'ятій частині на момент зникнення не було 18 років.

Родичі зниклих скаржаться, що влада робить недостатньо для їхнього пошуку, а чиновники байдужі, коли їм повідомляють про зниклих рідних.

ООН назвала це "людською трагедією величезних масштабів".