Удари по Києву. Як і чому Росія різко збільшила свої атаки

Адам Робінсон і Кейлін Девлін

BBC Monitoring та BBC Verify

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Oleh Pereverziev/EPA-EFE/REX/Shutterstock

За останні місяці Росія значно наростила кількість ракетних і дронових атак по Україні. В епіцентрі опинився Київ. Більшість з атак відбувалися вночі.

Наталія Лященко, яка живе в центрі Києва, каже, що останнім часом вже збилася з рахунку, скільки ночей не спала через усі повітряні тривоги та вибухи від російських ракет та дронів. А під час однієї з таких ночей, каже вона, небо над Києвом нагадувало кадри із "Зоряних воєн".

І таких ударів стає дедалі більше. Експерти вважають, що Росія змінює свою тактику, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону. Вважають також, що у такий спосіб Росія карає українських цивільних за свої невдачі на полі бою.

BBC Verify has проаналізувало повідомлення місцевої влади та українських військових, а також місцевих ЗМІ, свідчення очевидців, щоб скласти картинку того, як зростала кількість російських нападів на Україну та зокрема Київ від початку цього року.

У січні 2023 року було лише три дні, коли Росія атакувала цілі в Україні з повітря.

У травні таких днів було вже 21. Російські удари продовжилися і у перші дні червня.

На додачу до збільшення кількості ударів Росія також змінила головні цілі.

Тепер, як каже старша дослідниця аналітичної Rand Corporation Дара Массікот, метою є виснаження української ППО.

"Зараз ми бачимо більше ударів по великих населених пунктах, що змушує Україну використовувати ресурси для перехоплення на захист своїх міст", - пояснює експерт.

ППО працює завдяки ракетам земля-повітря, які "перехоплюють" ворожі цілі - дрони чи ракети.

Автор фото, GLEB GARANICH Підпис до фото, Так спрацювала україснька ППО над Києвом

Але те, що російські атаки почастішали може мати й іншу причину, каже Дара Массікот.

Від самого початку вторгнення в Україну Росія використовує ракетні атаки, щоб показати власному населенню, що вона щось робить. А останні удари можуть бути ще й реакцією на атаки по самій Росії, - в них росіяни звинувачують Україну.

"Ми бачимо певну комбінацію двох речей: вони розуміють, що треба виснажити українську ППО, і одночасно "покарати" за свої невдачі", - каже експертка.

Києву дісталося найбільше

При цьому Росія значно наростила кількість ударів по українській столиці.

У травні росіяни завдали 21 удар по україні, і 17 разів їхньою мішенню ставав Київ. У квітні це було лише двічі із семи атак.

Підпис до фото, Такою була географія російських ударів по українських містах у квітні 2023

Підпис до фото, А так виглядала мапа російських ударів по українських містах у травні 2023

Почастішання російських атак вже має відчутний психологічний вплив на мешканців великих українських міст.

Поліна Карабах, яка мешкає на околицях української столиці, розповідає, як прокинулася о четвертій ночі від гучних вибухів.

"Я почала нервувати, бо кілька новиних каналів, де я зазвичай читаю новини, не працювали, тож я не могла знайти багато інформації (про те, що відбувається", - розповіла Поліна.

Зокрема, вона не мала змоги дізнатися, що російські ракети, що тоді заполонили небо над столицею, врешті були знищені українською ППО.

Місцева влада повідомила, що у той день усі ракети та дрони, що цілили в Київ, були знищені, і що навіть уламки не завдали ніякої шкоди. Проте незалежного підтвердження цій інформації не було.

Автор фото, UKRINFORM Підпис до фото, Ті кияни, у яких поблизу дому немає станції метро, намагаються сховатися в інших укриттях. Інколи не встигають добігти. На фото - дідусь над тілом своєї онуки, яка загинула під час російського удару по Києву 1 червня. Разом із дитиною загинула і її мати. Під час нічної атаки вони намагалися добігти до укриття

Київ виглядає радше стратегічною ніж військовою ціллю, розповів ВВС Грег Багвелл, голова британської Авіа та космічної асоціації і колишній пілот британських ВПС.

"В Києві зосереджена центральна влада, - каже він. - І виглядає, що Росія більше намагається створити такий собі тотем перемоги. Це більше про символізм ніж про стратегічний ефект".

Та якими б не були справжні міркування росіян, в Києві навряд чи залишився куточок, що не зазнав ударів дронами чи ракетами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За час російських атак по українській столиці найнадійнішим укриттям стало київське метро

Наталія Лященко розповіла ВВС про те, як вона пережила один із багатьох російських ударів по Києву.

"Все почалося із серен вночі, і десь через 15-20 хвилин почалася битва", - каже Наталія.

Вона укрилася на станції метро, що неподалік її дому. Із собою взяла лише паспорт та кота.

"Це не гра. Це війна, - каже вона. - Ми втратили нашу роботу, наш дім, наше здоров'я. А попереду ще багато викликів.