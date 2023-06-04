Шпигунська загадка італійського озера: чому затонув катер з двома десятками спецагентів на борту

Софія Бетіцца

BBC News, Рим

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Мальовниче озеро, Альпи, колишній агент Моссаду, росіянка та два італійські розвідники, - трагедія, що сталася на півночі Італії нагадує сюжет шпигунського роману і вже породила багато запитань.

28 травня на озері Маджоре затонув туристичний катер. Чотири людини загинули. Ними виявилися колишній агент ізраїльського Моссаду, два офіцери італійської розвідки та дружина капітана-росіянка.

Вони були серед 23 людей, які вирушили на катері у розважальну прогулянку озером.

Зрозуміло, що решті пасажирів судна знадобиться ще багато часу, щоб оговтатися від травматичної пригоди. А родинам загиблих - щоб змиритися із втратою близьких.

Але інцидент на озері породив багато припущень та спекуляції про те, що ж насправді сталося.

Озеро Маджоре належить до двох італійських регіонів - Ломбардії та П'ємонту, а також до швейцарського кантону Тичино.

У Ломбардії розташовані кілька технологічних кампаній, які розробляють продукцію як цивільного, так і військового призначення. А Швейцарію давно вважають "транзитною" країною для співробітників багатьох розвідок.

І хоча офіційні повідомлення кажуть, що це була невинна прогулянка озером, італійські ЗМІ багато пишуть, що на катері відбувалася зустріч італійських та ізраїльських агентів.

Апокаліпсис на борту

Автор фото, Shutterstock Підпис до фото, Затонулий туристичний катер досі не дістали з-під води

За словами Карло Носеріно, прокурора, який веде цю справу, загалом на борту було 13 італійських агентів та 8 ізраїльських. Власне, лише капітан Клаудіо Кармінаті та його дружина-росіянка не працюють на жодну розвідку.

Прогулянка озером була запланована як святкування дня народження. 15-метровий катер здавався вдалим вибором для такої мети.

Але несподівано на озері почався шторм із поривами вітру швидкістю до 70 кс на годину.

"Буквально за 30 секунд почався апокаліпсис, - розповів капітан судна газеті Corriere della Sera. - Судно одразу перегорнулося і ми впали у воду".

Він також розповів слідчим, що шторм не був несподіванкою - його прогнозували.

Попри це судно плавало і після того, як витік термін, коли прогулянка мала завершитися.

Загибла дружина капітана, Анна Божкова, 50-річна росіянка, мала посвідку на проживання і Італії.

Двоє інших загиблих - 53-річна Тіциана Барнобі та 62-річний Клаудіо Алонці - працівники італійської секретної служби.

Ще один загиблий, 50-річний Шімоні Ерец, був агентом Моссаду на пенсії. Його ім'я називали лише італійські ЗМІ, натомість ізраїльські досі утримуються від цього.

Автор фото, Shutterstock Підпис до фото, У рятувальній операції та розслідуванні беруть участь італійські карабінери - воєнизована італійська поліція

Решта людей, які були на борту катера, коли він перевернувся, змогли доплисти до берега або були врятовані суднами, що опинилися поблизу та припливли на допомогу.

Причиною усіх чотирьох смертей назвали потоплення, хоча, як писали італійські видання, розтинів тіл загиблих не було.

Зникнення тих, хто вижив

Італійські ЗМІ також повідомляють, що ще одним аспектом таємниці катастрофи на озері стало те, що усі, хто вижив, поспішили зникнути практично одразу після інциденту.

Вони швидко забрали свої речі із готелів і виїхали. Так само швидко зникли навіть ті, кого доставили до лікарень.

Письмових медичних свідчень про їхнє лікування не залишилося.

А ізраїльтяни навіть залишили свої орендовані автівки і відлетіли на батьківщину спеціальним рейсом з Мілану.

Їхні імена не називають, але, як заявив ВВС прокурор Носеріно, це звичайна практика - називати імена лише жертв, а не тих, хто вижив.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетальяху підтвердив лише, що загиблий ізраїльтянин був відставним агентом Моссаду, не назвавши його імені.

Перепорвнений човен?

Судно, що затонуло на озері Маджоре, досі не дістали з води. Як заявив прокурор, це означає, що повноцінне розслідування не може розпочатися.

За його словами, нині катер на дні озера, і потрібно кілька днів, щоб його звідти дістати.

Прокурор також твердить, що катер був розрахований лише на 15 осіб, але на борту було на восьмеро пасажирів більше.

Це могло значно ускладнити маневри для капітана судна під час шквального вітру.

Предметом слідства також має стати з'ясування причин, чому катер взагалі вийшов у плавання за поганої погоди.