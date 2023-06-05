Росія каже, що ЗСУ перейшли в наступ на кількох ділянках: чи справді це так

1 година тому

Автор фото, Міністерство оборони України/ Facebook

Російське міністерство оборони заявило, що українські сили пішли у масштабний наступ на кількох ділянках фронту на "південно-донецькому" напрямку.

Цей наступ, звітує міноборони РФ, російські сили відбили. Україна ці повідомлення ніяк не коментує, а російські воєнні блогери, тим часом, пишуть про успіх українських сил на кількох ділянках.

Що заявило російське Міноборони

Повідомлення про буцімто невдалий "великомасштабний наступ" української армії напередодні ввечері з'явилося у телеграм-каналі російського міністерства оборони в рамках щоденного зведення.

Згідно з ним, ЗСУ почали наступ зранку 4 червня. В ньому брали участь шість механізованих і дві танкові бригади.

Метою наступу, на думку російського відомства, було прорвати оборону "на найбільш вразливій ділянці фронту".

В результаті, йдеться в повідомленні, українські вояки "успіху не досягли", а їхні втрати склали 250 людей та 16 танків.

Як наголошують у російському міноборони, командував відбиттям атаки особисто начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов.

На підтвердження російське міноборони також розмістило відео, на якому видно, як воєнна техніка потрапляє під щільний вогонь, але незалежних підтверджень того, де і коли відбувається це зіткнення, немає.

Що каже Київ

Україна повідомлення про "відбиття наступу" офіційно не коментує. Проте у щоденному звіті за 4 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати росіян лише за минулу добу склали 410 осіб, 11 танків та 11 ББМ.

Джерела ВВС Україна у владі кажуть, що про початок наступу оголошувати ніхто не буде. Українські сили, припускають вони, будуть робити спроби прочавлювати російську оборону на різних ділянках, і підуть в наступ там, де ця оборона виявиться найслабшою.

А в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ застерегли: найближчим часом Росія посилить дезінформацію про дії української та своєї армії.

"На російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань", - йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ.

Там вважають, що вкиди дезінформації мають на меті деморалізувати українців та ввести в оману, зокрема, і російське суспільство.

ISW та воєнкори пишуть про просування ЗСУ

Тим часом за інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися в Донецькій та Запорізькій області.

4 червня вони провели локальні наземні атаки та досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької області, пише ISW у своєму щоденному зведенні.

Водночас російські воєнні блогери стверджували, що українські сили завдали удару у напрямку Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки) та Макарівки (в межах 4 км на південний захід від Великої Новосілки) та захопили Новодарівку (14 км на південний захід від Великої Новосілки) та Нескучне (2 км на південний захід від Великої Новосілки).

Деякі російські провоєнні блогери стверджували, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони та просунулися у цьому районі на 3 км. Експерти ISW зазначають, що на момент складання ранкового звіту візуальних підтверджень цих повідомлень не було.

З повідомлень також випливає, що російські війська втратили свої позиції в Левадному (18 км на південний захід від Великої Новосілки), хоча незрозуміло, чи це сталося нещодавно чи раніше.

Деякі російські блогери стверджували, що українські сили провели обмежені контратаки в районі Малої Токмачки (28 км на південний схід від Гуляйполя), а російські війська завдали авіаударів по атакуючим українським силам біля Гуляйполя.

Наступ, який давно очікують

Автор фото, Міністерство оборони/ Facebook

Український наступ, метою якого, як твердить Київ, має стати звільнення усіх окупованих Росією територій, давно очікують і давно готують - за активної участі союзників.

Раніше українські високопосадовці навіть називали певні дати і періоди, коли цей наступ має розпочатися.

Проте останнім часом у Києві відмовилися від оприлюднення його дат і можливих напрямків.

Автор фото, Міністерсто оборони України/ Telegram

4 червня українське міноборони розмістило у своєму телеграм-каналі відеоролик про те, що "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".

На цьому відео добре озброєні українські вояки у повній тиші прикладають палець до губ.

Проте в іншому повідомленні міноборони України йдеться про те, що ЗСУ "не лише обороняються, але й контратакують".

Автор фото, Міністерство оборони України/ Facebook

За повідомленням, ситуацію на "найбільш напружених ділянках фронту", де бої ідуть практично цілодобово, перевіряє командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог, посиливши свої угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", які складаються з вʼязнів, підготовлених для штурмових дій в спеціальних таборах, перейшов до ведення наступальних дій в районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Белогорівка, Спірне, намагаючись прорвати оборону наших військ і розвинути наступ", - повідомляють в міноборони України.

Всі ці обміни заявами відбувають також на тлі того, що в неділю Російський добровольчий корпус запропонував обміняти буцімто захоплених ними на російській території російських полонених на розмову з губернатором Бєлгородської області. А сам губернатор, В'ячеслав Гладков заявив, що в Новій Таволжанці, де йому пропонували зустрітися в церкві представники РДК, триває бій.

З іншого боку, після того, як весна минула без очікуваного масштабного наступу українських сил, оглядачі дедалі частіше говорять про те, що після місяців закликів допомогти зі зброєю українському керівництву тепер важливо показати західним партнерам цю зброю в діїі.