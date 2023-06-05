Загибель людей біля укриття в Києві. Чому країну сколихнула історія сторожа

29 хвилин(и) тому

Автор фото, graty.me Підпис до фото, Віктор Мошкін працював сторожем у поліклініці. Зараз він у СІЗО

У Києві попрощалися з 9-дівчинкою Вікторію та її мамою Олею, які загинули під час ракетного обстрілу Києва 1 червня. Люди вночі не потрапили до укриття, розташованого всередині поліклініки. Двері там були закриті.

"Вони щоночі під час обстрілів бігали до сховища, а цього разу не добігли", - сказала на похованні бабуся Вікторії.

Фото дідуся Вікторії облетіли всі ЗМІ - він багато годин просидів нерухомо біля онучки, поки тіло не забрали.

Автор фото, Getty Images

Через цю трагедію в Україні почали перевіряти роботу укриттів. Прокуратура Києва відкрила кримінальну справу через те, що сховище у Деснянському районі тієї ночі було закрите.

Підозру оголосили чотирьом людям. Сторожа поліклініки Віктора Мошкіна, який був тієї ночі на чергуванні, відправили на два місяці у СІЗО без права внесення застави. Його підозрюють у "залишенні в небезпеці, яка спричинила смерть людей". Він визнав свою провину.

Трьом чиновникам інкримінують службову недбалість. Директора поліклініки Олега Шугалевича , його заступника Василя Десика та першу заступницю голови Деснянського району - Ірину Алексієнко відправили під домашній арешт. Вони свою провину не визнають.

Рішення суду про домашній арешт для чиновників і СІЗО для сторожа викликали хвилю обурення у країні.

"Я не встиг"

62-річний сторож Віктор Мошкін під час суду розповів, що не встиг відчинити двері до укриття, бо ракета після оголошення тривоги прилетіла дуже швидко. Коли він йшов відкривати вхідні двері й був вже біля реєстратури ударною хвилею його збило з ніг і засипало склом.

Автор фото, SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Тут при вході до поліклініки стояли люди, коли прилетіла ракета

За словами Мошкіна, він пішов допомагати пораненим, приніс бинти, подзвонив у швидку. Спочатку була інформація, що сторож був п'яним, проте результати експертизи це не підтвердили.

Віктор Мошкін попросив суд його не заарештовувати. При цьому свою провину визнав: "Я не встиг виконати свої службові обов'язки", цитує сторожа видання "Грати"

Адвокат сторожа, якого надала держава, просив суд обмежитись домашнім арештом. За його словами, Мошкін — простий сторож і не зможе вплинути на слідство, а тікати йому немає куди.

"Чиновникам - нічого сторожу - все"?

Репортаж видання "Грати" із зали суду з історією сторожа викликав жваве обговорення в медіапросторі. Чоловік був у тому ж самому одязі, що й у момент вибуху, ймовірно він отримав контузію.

Фото сторожа і його слова на суді поширювали та цитували багато ЗМІ і користувачів соцмереж. Там піднялись цілі хвилі на захист чоловіка.

"У рекордні строки поліція проаналізувала всі факти та документацію. Відповідальність за трагедію обернено пропорційна до реальних повноважень. Начальству - нічого, сторожу - все", - говорить експертка з комунікацій Ярина Ключковська.

На її думку, людей сколихнула жорстока несправедливість, коли 62-літній охоронець поліклініки - в СІЗО, керівництво поліклініки і району - під домашнім арештом, а вище керівництво взагалі недоторканне, пише пані Ключковська у фейсбук.

"Призначати крайніх — це дуже низько та підло для влади! Через тиждень цю історію забудуть, а дід сидітиме. Тому мені шкода цього діда, у якого вистачило мужності взяти на себе провину за те, в чому він не винен", - обурилась депутатка від ЄС Ірина Геращенко.

Автор фото, SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Вирва на місці обстрілу

На місці цього сторожа може бути будь-хто з нас, говорить публіцист Володимир Фомічов. Саме тому, на його думку, є так багато обурливих дописів про те, що заарештували сторожа несправедливо, бо кожен уявляв на його місці себе.

"Уявляв себе людиною, яку просто кинули, бо у тебе немає можливостей порішати", - написав Фомічов.

"Сподіваюсь, ця справа розвалиться у суді, це недопустима несправедливість", - вважає економічний експерт Юрій Гайдай. На його думку, якщо сторож справді не встиг відчинити двері, то судити треба того, хто дав таке доручення, щоб двері були закриті всупереч вимозі безперешкодного доступу до бомбосховища.

"Та навіть запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту виглядає непропорційним. Куди цей сторож втече? Як він тиснутиме на слідство та свідків?" - запитує експерт.

Що каже прокуратура?

Чому запобіжні заходи такі різні? Прокуратура просила суд про найсуворіші запобіжні заходи для всіх чотирьох підозрюваних відповідно до інкримінованих їм статей, заявила речниця прокуратури Києва Надія Максимець в ефірі телемарафону.

За її словами, слідство встановило, що саме охоронець не відчинив двері в укриття під час повітряної тривоги, залишивши людей на вулиці під обстрілами.

"Те, що він (Мошкін - Ред.) визнає свою провину - це його спосіб захисту", - каже Максимець.

Місцеві мешканці розповіли слідчим, що їх і раніше не пускали в укриття під час тривоги.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Жінка біля тіла її загиблої доньки

У розмові з ВВС Україна люди, що були тієї ночі біля укриття, розповіли, що стукали у двері. У них були лише лічені хвилини, щоб сховатися від вибухів. Але, за словами очевидців, з невідомої причини сторож не відкрив двері, більше того, місцеві мешканці стверджують, що він вигукував до них образливі слова.

Очевидці вибуху 1 червня розповіли виданню Суспільне, що тієї ночі у поліклініці був закритим не тільки головний вхід, який вів до сховища, а і запасний, який всю зиму працював.

Що стосується чиновників, то їхні дії слідчі у прокуратурі кваліфікували як "недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". Найбільш суровий запобіжний захід за цією статтею - це цілодобовий домашній арешт.

Чиновники мали організувати роботу сховища, щоб воно було відкритим, але не зробили цього.

"А якщо охоронець виконував вказівку керівництва, але не повідомляє про це слідству, то це означає, що він покриває своїх керівників. У будь-якому випадку розслідування триває. В його межах буде надана оцінка діям всіх чиновників київської міської державної адміністрації та районної державної адміністрації, які дотичні до цієї ситуації", − зазначила речниця прокуратури.

За службову недбалість загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, за залишення у небезпеці, що призвело до смерті - від 3 до 8 років ув'язнення.

Максимець також розповіла, що Мошкін потрапив у поле зору правоохоронних органів ще раніше. Вони розслідують його приналежність до організації, яка називала себе "Всесоюзне об'єднання виборців народів СРСР". Ця структура, як кажуть у прокуратурі, заявляла про незаконне проголошення незалежності України.

За словами Максимець, організація навіть під час повномасштабного вторгнення Росії підтримували ідеї приєднання України до РФ.

Але про те, чи мають ці нові обставини стосунок до трагедії 1 червня, у прокуратурі не кажуть.

Після розголосу історії довкола сторожа Мошкіна почали лунати пропозиції оплатити йому адвоката замість безкоштовного, якого надає держава.

ВВС Україна спілкувалась з юристом Євгеном Артюховим, який спочатку представився адвокатом Мошкіна і пообіцяв дати коментар. За кілька годин він заявив, що поки що вирішує, чи братися за справу "зважаючи на всю інформацію".