Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС - Херсонська ОВА

21 хвилин(и) тому

Гребля Каховського водосховища підірвана. Це зробили росіяни, заявили у Херсонській ОВА.

Рівень води піднімається. Людей просять терміново евакуюватися.

Є загроза затопелння на правобережній частині Дніпра: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає - близько 15 см. за годину, повідомила влада міста Нікополь.

Людей просять зробити максимально можливі запаси питної і технічної води.

Йдеться про загрозу позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів, загрозу для ЗАЕС, заявив Андрій Єрмак, голова офісу президента.