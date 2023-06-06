Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС - Херсонська ОВА
Гребля Каховського водосховища підірвана. Це зробили росіяни, заявили у Херсонській ОВА.
Рівень води піднімається. Людей просять терміново евакуюватися.
Є загроза затопелння на правобережній частині Дніпра: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
Вода у Каховському водосховищі стрімко падає - близько 15 см. за годину, повідомила влада міста Нікополь.
Людей просять зробити максимально можливі запаси питної і технічної води.
Йдеться про загрозу позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів, загрозу для ЗАЕС, заявив Андрій Єрмак, голова офісу президента.
"Усі служби працюють. Скликав РНБО", - заявив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що росіяни "руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі".