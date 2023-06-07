Від водосховища до Чорного моря: нові супутникові фото катастрофи Каховської ГЕС
Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб лиха через руйнування греблі Каховської ГЕС.
Дамба, що утримувала близько 18 мільярдів кубометрів води у Каховському водосховищі на Дніпрі, була зруйнована в ніч проти вівторка.
Судячи з нових супутникових фото, до вечора вівторка гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, були повністю затоплені.
Супутникові знімки охоплюють понад 2500 кв. км площі між Новою Каховкою та гирлом Дніпра у місці, де ріка впадає у Чорне море.
На світлинах видно численні міста та села, що пішли під воду. У багатьох будинків над поверхнею води височіють лише дахи; водою залиті парки, сільськогосподарські землі та об'єкти інфраструктури.
На відновлення підуть десятиліття
"Руйнування греблі та водосховища Каховської ГЕС - це техногенний удар по навколишньому середовищу, після якого природі доведеться відновлюватися десятиліттями", - заявив у нічному відеозверненні президент України Володимир Зеленський англійською мовою.
Зеленський охарактеризував те, що сталося, як найбільший злочин екоциду на українській землі не лише за час цієї війни, а й за десятиліття. За його словами, гребля була підірвана російськими військами навмисно та цілеспрямовано. Росія це заперечує.
"Такий злочин, як екоцид, не міг статися просто через обстріл греблі. Щоб її знищити, російським силам довелося діяти обдумано - замінувати, підірвати, знищити", - сказав Зеленський.
Він розповів, що ще восени минулого року з'явилася інформація, що росіяни замінували греблю Каховської ГЕС.
"Вони зробили це навмисно - по-перше, щоб шантажувати світ, по-друге, щоб підірвати греблю та використовувати повінь як зброю. Саме це і сталося", - сказав Володимир Зеленський.
Зеленський заявив, що Україні потрібна негайна і максимально глобальна відповідь на російський терор.
"Від Ради Безпеки ООН до кожного міжнародного інституту, кожної держави, кожного лідера: російські терористи мають залишити всю нашу територію", - сказав Зеленський.
Публікація звернення збіглася за часом з екстреним засіданням Ради Безпеки ООН, що проходить у Нью-Йорку, скликаним на прохання України та присвяченим руйнуванню греблі Каховської ГЕС.
"Злість і прокльони росіянам". Що розповідають жителі затопленої Херсонщини
Ранок 6 червня у Херсоні і його передмістях почався з новини про підрив Каховської греблі. Жителі міста дзвонили знайомим, щоби зрозуміти, що відбувається. А в районах, де вода вже почала прибувати, людям доводилося поспіхом залишати свої домівки.