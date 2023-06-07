Від водосховища до Чорного моря: нові супутникові фото катастрофи Каховської ГЕС

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Maxar Technologies/Reuters

Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб лиха через руйнування греблі Каховської ГЕС.

Дамба, що утримувала близько 18 мільярдів кубометрів води у Каховському водосховищі на Дніпрі, була зруйнована в ніч проти вівторка.

Судячи з нових супутникових фото, до вечора вівторка гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, були повністю затоплені.

Автор фото, Satellite image ©2023 Maxar Technologies

Супутникові знімки охоплюють понад 2500 кв. км площі між Новою Каховкою та гирлом Дніпра у місці, де ріка впадає у Чорне море.

Автор фото, Satellite image ©2023 Maxar Technologies

На світлинах видно численні міста та села, що пішли під воду. У багатьох будинків над поверхнею води височіють лише дахи; водою залиті парки, сільськогосподарські землі та об'єкти інфраструктури.

На відновлення підуть десятиліття

"Руйнування греблі та водосховища Каховської ГЕС - це техногенний удар по навколишньому середовищу, після якого природі доведеться відновлюватися десятиліттями", - заявив у нічному відеозверненні президент України Володимир Зеленський англійською мовою.

Зеленський охарактеризував те, що сталося, як найбільший злочин екоциду на українській землі не лише за час цієї війни, а й за десятиліття. За його словами, гребля була підірвана російськими військами навмисно та цілеспрямовано. Росія це заперечує.

"Такий злочин, як екоцид, не міг статися просто через обстріл греблі. Щоб її знищити, російським силам довелося діяти обдумано - замінувати, підірвати, знищити", - сказав Зеленський.

Він розповів, що ще восени минулого року з'явилася інформація, що росіяни замінували греблю Каховської ГЕС.

Автор фото, Satellite image ©2023 Maxar Technologies

"Вони зробили це навмисно - по-перше, щоб шантажувати світ, по-друге, щоб підірвати греблю та використовувати повінь як зброю. Саме це і сталося", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що Україні потрібна негайна і максимально глобальна відповідь на російський терор.

"Від Ради Безпеки ООН до кожного міжнародного інституту, кожної держави, кожного лідера: російські терористи мають залишити всю нашу територію", - сказав Зеленський.