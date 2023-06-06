У Росії масове отруєння сидром. Кількість померлих стрімко зростає

1 година тому

Автор фото, МВС Росії

Від отруєння напоєм "Містер Сидр" у кількох регіонах Росії померли вже 30 осіб, ще понад 70 людей госпіталізували. Ще зранку повідомляли про 28 загиблих, а вчора - про одинадцятьох.

Найбільше постраждала Ульяновська область, де від отруєння з 4 червня померли 20 осіб, а ще понад 50 у лікарні. Влада області каже, що стан людей тяжкий і середній.

У Самарській області від отруєння сидром померли семеро, ще двоє в Нижньогородський, одна людина - в Удмуртії.

Всі вони пили неякісний розливний алкогольний напій, куди домішували небезпечні спирти.

У вівторок управління МВС Ульяновської області повідомило, що експертиза виявила в партії напою "Містер Сидр" домішки метанолу (дуже небезпечного для людини деревного спирту - Ред.) та етилбутирату в небезпечних пропорціях.

Як такий спирт опинився у напої, який має бути продуктом зброджування яблучного соку (чи інших соків), невідомо.

Регіональна влада рекомендувала призупинити продаж цього продукту, який називають сидром.

Раніше голова росспоживнагляду Ганна Попова доручила вилучити напій "Містер Сидр" на території всієї країни.

Як розповів губернатор Ульяновської області, "Містер Сидр", який виробляється самарською компанією ТОВ "Анді", постачався в кегах об'ємом 30 літрів і продавався на розлив.

Росалкогольрегулювання заблокувало продукцію "Анді" по всій території країни.

За фактом отруєння порушили кримінальні справи.

Автор фото, Getty Images

Слідчий комітет Росії раніше повідомив, що в рамках розслідування справи затримали власника ТОВ "Анді" - 32-річного підприємця Анара Гусейнова.

Рік тому правоохоронці вже намагалися притягнути його до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі алкоголем. Тоді його оштрафували на 10 тисяч рублів за продаж продукції без відповідних документів.