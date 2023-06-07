Олешки під водою і сотні людей на дахах. Що відбувається у затоплених селах окупованої Херсонщини

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Суспільне

На Лівобережжі Херсонщини, яке перебуває в окупації, підтоплені чи навіть затоплені десятки сіл і міст. Через підрив дамби Каховської ГЕС рівень води місцями піднявся тут до чотирьох метрів.

Люди на човнах намагаються вибратись із затоплених територій, але дуже багато з них просто вимушені видертись на дахи будинків та чекати на порятунок.

На правому березні Дніпра, яке контролює Україна, триває рятувальна операція. Проте, як свідчать очевидці з лівого берега, там з порятунком великі проблеми.

Лівий берег лежить набагато нижче, тож від затоплення він постраждав більше.

За даними МВС України, з правого берега евакуювали вже понад 1800 людей.

Автор фото, МВС України Підпис до фото, Евакуація з з правого берега

Автор фото, МВС України

Україна вказує, що Росія ще давно замінувала дамбу та підірвала її у ніч на 6 червня. Натомість росіяни ще вдосвіта заперечували катастрофу, хоча саме вони контролюють дамбу. Проте за кілька годин вони звинуватили у руйнуванні Україну, яка нібито обстріляла ГЕС ракетами "Вільха".

Експерти ще раніше вказували, що греблі на Дніпрі будувалася у радянські часи з розрахунком на масовані ракетні удари, а тому Україна не могла зруйнувати дамбу кількома ракетами.

А зафіксовані на відео пошкодження вказують, що підрив здійснили, заклавши велику кількість потужної вибухівки зсередини споруд станції, зокрема в машинному залі.

Олешки під водою

Місто Олешки розташоване на лівому березі Дніпра неподалік Херсона просто біля річки. Від Нової Каховки, де стався підрив дамби, до Олешок близько 70 км. Вода дійшла туди близько 15 години 6 червня.

Зараз там затоплена більша частина міста, каже ВВС мер Олешок Євген Рищук.

Під водою перший поверх клубу у місті, а це значить, що рівень води сягає подекуди трьох метрів.

Проте значно гірша ситуація в селах, розташованих вздовж Дніпра. За даними Рищука, повністю затоплені села Кринки та Солонці.

Села Підстепне і Піщане затоплені на 50%. У селі Саги вода стоїть на рівні близько двох метрів і продовжує прибувати.

"Люди з ночі сидять на дахах. Просять про допомогу. Близько сотні людей зараз у пастці. Їх не евакуюють. Росіяни не збираються їх вивозити", - розповідає Рищук ВВС. Він виїхав з окупованих Олешок, але постійно перебуває на зв'язку з людьми. За його даними, на дахах будинків сидить близько ста людей.

Ще раніше російські військові конфіскували у населення більшість човнів.

"Людям немає на чому тікати. Мої знайомі вчора ледь знайшли човен, але не було весел. Так вони взяли сапку і гребли, щоб дістати людину з дому", - каже голова ОТГ.

В Олешках і в селах навколо немає світла, зв'язок поганий.

Автор фото, скрін відео Підпис до фото, Люди рятуються у затопленому селі на човні

"З села Піщанівка людей не випускають. Говорив з жінкою, якій росіяни сказали, що ви будете сидіти вдома. Ви ж чекали на Україну? От маєте. Виглядає це все як помста", - говорить Рищук.

Продовжує прибувати вода і в окупованій Голій Пристані, яка розташована на березі Дніпра південніше Олешок і Херсона. В деяких місцях піднялась до 3,5 метра.

Евакуація з боку окупаційної влади відсутня, твердить і начальниця Голопристанської адміністрації Світлана Лінник, яку цитує "Суспільне".

Очевидці, з якими поспілкувалась ВВС Україна, також скаржаться, що росіяни не проводять евакуацію із затопленого Лівобережжя біля Херсона.

Там у багатьох мешканців Херсона є дачі, живуть знайомі і родичі. Неподалік Антонівського мосту люди зняли відео спроби своєї переправи через Дніпро з лівого берега Дніпра на правий.

Це зробити зараз дуже важко через сильну течію. Раніше це було зробити неможливо, бо річку постійно обстрілювали. На Лівобережжі були позиції росіян, які постійно поливали вогнем Херсон. Ці позиції вчора змила вода.

"Тепер люди намагаються вибратися з окупації. Виходить не у всіх. Таку річку можуть перепливти лише дуже вправні веслярі", - розповів ВВС Україна Володимир, який живе у Херсоні.

Українські військові також оприлюднили відео з дрона над Олешками, на яких матір та син на даху будинку просять про допомогу, а навколо одна вода. Їй навіть дроном змогли передати пляшку води, твердить речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Автор фото, відео скрін

Щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти в окупованій Новій Каховці.

Під водою опинилися села Дніпряни, Козачі Табори, Корсунка, заявив представник окупаційної адміністрації Нової Каховки Володимир Леонтьєв.

Ще вчора він заперечував руйнування дамби і говорив, що евакуація непотрібна. Леонтьєв говорить, що рівень води у Новій Каховці уже впав на 35 сантиметрів.

Паніки немає, всі просто сидять на дахах

Натомість телеграм канали окупаційної влади пишуть, що ситуація контрольована, а місцеве керівництво займається евакуацією людей.

Передусім, як твердять росіяни, евакуюють жінок з дітьми, а також підвозять питну воду. Російська влада наголошує, що паніки немає.

"Паніки "немає", просто вони всі на горищах і на дахах сидять", - іронічно каже ВВС Україна Ігор, житель Херсона, який спілкувався зі своїми знайомими в селі Кохани Голопристанського району і в місті Олешки.

"Сидять на своїх будинках і на сусідських, вода вже на рівні другого поверху. Рівень води ще зростає, сьогодні вона піднялася ще на 30 сантиметрів", - розповідає ВВС Україна Ігор.

Зараз зв'язку з цими людьми вже немає, бо територія повністю знеструмлена. За його словами, 6 червня, коли ще міг з ними спілкуватися, рятувальників вони не бачили, а російські військові залишили свої позиції і жодної допомоги людям не надавали.