Самка крокодила завагітніла без партнера. Це перший відомий випадок

Паллаб Гош

Кореспондент ВВС з питань науки

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Joe Wasilewski

Вчені у зоопарку Коста-Рики зафіксували перший випадок самозапліднення самки крокодила. Генетичний код новонародженого крокодила на 99,9% збігався з кодом його матері.

У самому феномені "непорочного зачаття" немає нічого нового, таке зустрічається у різних видів птахів, рептилій та риб, проте випадок із крокодилом - перший в історії. І це, на думку вчених, може свідчити, що здатність до партеногенезу могла бути успадкована від стародавніх предків, у цьому випадку - динозаврів, які теж могли розмножуватися в такий спосіб.

Яйце відклала в січні 2018 року 18-річна самка гострорилого крокодила (раніше цей вид помилково називали гостромордим алігатором) у зоопарку Парк Рептіліана. Плід у яйці був повністю сформованим, але мертвонародженим, тому так і не вилупився.

Самка потрапила до зоопарку у віці двох років, і її весь цей час утримували окремо від самців. Тому, виявивши яйце, співробітники зоопарку повідомили про це Політехнічний університет Вірджинії, де є відділ, що спеціалізується на партеногенезі.

Аналіз, які провели вчені політеху, підтвердив, що плід генетично практично повністю ідентичний матері, тобто з'явився без участі батька.

На думку дослідників, робота яких була опублікована в журналі Лондонського Королівського товариства Biology Letters, "непорочне зачаття" у крокодилів може бути дуже поширеним явищем, на яке раніше просто не звертали уваги, тому що не чекали цього.

"Буває, що рептилії, яких тримають у неволі, без самців відкладають яйця, але такі яйця завжди вважалися нежиттєздатними, і їх позбувалися, - пишуть вчені. - Однак у світлі нового відкриття такі яйця, відкладені без участі самця, слід розглядати як потенційно життєздатні. До того ж, оскільки "непорочне зачаття" може статися і в присутності самця, його легко пропустити.

Питання про те, чому різні види віддають перевагу партеногенезу, залишається відкритим, проте останнім часом у науковій літературі наводять дедалі більше таких випадків, можливо тому, що вчені почали звертати на це увагу. Згідно з однією з теорій, партеногенез використовують ті види, чисельність яких різко скорочується, і їм починає загрожувати вимирання.