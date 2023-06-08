У Франції чоловік з ножем напав на дітей: кілька дошкільнят у критичному стані

Антуанетта Редфорд

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Щонайменше четверо маленьких дітей отримали ножові поранення в парку біля озера Аннесі на південному сході Франції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

За його словами, поліція затримала нападника.

За повідомленнями, дітям було близько трьох років і щонайменше двоє з них перебувають у критичному стані.

Регіональний депутат Антуан Арман назвав напад "огидним", а прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн вирушила на місце події.

За словами Армана, влада проводить розслідування, і наразі відомо "дуже мало".

Раніше місцева влада повідомила, що шестеро дітей отримали поранення, але пізніше поліція надала уточнені дані, згідно з якими загалом було шестеро постраждалих, черед яких четверо дітей.

Автор фото, Reuters

Згідно з повідомленнями Le Parisien, BFM TV і AFP, які посилаються на джерела в поліції, підозрюваний є сирійським біженцем.

Він напав на дітей, коли вони були в парку. Деякі з дітей були у візках. Потім чоловік втік з місця події та зарізав літнього чоловіка неподалік.

Втрутилася поліція, внаслідок чого зловмисник отримав поранення в ноги.

Національні збори Франції вшанували постраждалих хвилиною мовчання, а дороги навколо місця теракту перекрили.