У Франції чоловік з ножем напав на дітей: кілька дошкільнят у критичному стані
- Антуанетта Редфорд
- BBC News
Щонайменше четверо маленьких дітей отримали ножові поранення в парку біля озера Аннесі на південному сході Франції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.
За його словами, поліція затримала нападника.
За повідомленнями, дітям було близько трьох років і щонайменше двоє з них перебувають у критичному стані.
Регіональний депутат Антуан Арман назвав напад "огидним", а прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн вирушила на місце події.
За словами Армана, влада проводить розслідування, і наразі відомо "дуже мало".
Раніше місцева влада повідомила, що шестеро дітей отримали поранення, але пізніше поліція надала уточнені дані, згідно з якими загалом було шестеро постраждалих, черед яких четверо дітей.
Згідно з повідомленнями Le Parisien, BFM TV і AFP, які посилаються на джерела в поліції, підозрюваний є сирійським біженцем.
Він напав на дітей, коли вони були в парку. Деякі з дітей були у візках. Потім чоловік втік з місця події та зарізав літнього чоловіка неподалік.
Втрутилася поліція, внаслідок чого зловмисник отримав поранення в ноги.
Національні збори Франції вшанували постраждалих хвилиною мовчання, а дороги навколо місця теракту перекрили.
Президент Еммануель Макрон написав у твіттері, що нація шокована цим "актом боягузтва", і додав, що кілька дітей і дорослий перебувають у критичному стані.