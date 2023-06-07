Евакуація затопленого Херсона. Фото людей і тварин

1 година тому

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У Херсоні та інших затоплених населених пунктах області триває евакуація. Рятувальники витягують із водяних пасток людей та тварин.

6 червня підірвали дамбу Каховського водосховища, після чого вода хлинула вниз за течією. Наразі затоплені десятки міст та сіл на підконтрольному Україні правому березі Дніпра, а також на лівому березі, який перебуває під окупацією Росії.

Влада України вказує, що вже врятували від великої води майже дві тисячі людей.

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Україна вказує, що Росія ще давно замінувала дамбу Каховської ГЕС та підірвала її у ніч на 6 червня. Натомість росіяни ще вдосвіта заперечували катастрофу, хоча саме вони контролюють дамбу. Проте за кілька годин вони звинуватили у руйнуванні Україну, яка нібито обстріляла ГЕС ракетами "Вільха".

Експерти ще раніше вказували, що греблі на Дніпрі будувалися у радянські часи з розрахунком на масовані ракетні удари, а тому Україна не могла зруйнувати дамбу кількома ракетами.

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А зафіксовані на відео пошкодження вказують, що підрив здійснили, заклавши велику кількість потужної вибухівки зсередини споруд станції, зокрема в машинному залі.

За попередніми даними, всього підтоплені 20 населених пунктів та 2 612 будинків на правому березі Дніпра.

У самому Херсоні найбільше постраждав район Корабел, який прилягає до річки.

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Як передає кореспондентка ВВС Україна Жанна Безп'ятчук, у Херсоні досі є заблоковані водою люди в будинках. На вулицях багато загублених собак.

Влада прогнозує, що зниження рівня води може початись вночі на 8 червня.

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Автор фото, Reuters