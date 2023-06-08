Скільки людей загинули від затоплення Херсонщини: усе, що відомо на цей час

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Global Images Ukraine

Вже з'явились перші дані про загиблих від руйнування Каховської ГЕС та затоплення великої частини Херсонщини і Миколаївщини - їх щонайменше дев'ятеро.

Проте загиблих має бути набагато більше, каже українська влада, і прогнозує, що реальну картину трагедії ми побачимо після того, як вода відступить.

Херсонщина

Найбільших руйнувань зазнав нижній лівий берег Дніпра, який перебуває під окупацією Росії. Там швидко затопило низку міст та селищ, зокрема під водою майже повністю опинилось місто Олешки та сильно затоплена Нова Каховка.

За даними голови окупаційної влади Нової Каховки Володимира Леонтьєва, у місті вже підтвердили загибель щонайменше п'ятьох людей.

Нова Каховка - найближчий населений пункт до зруйнованої греблі.

За попередніми даними, всі загиблі - пастухи, які, ймовірно, не встигли вибратися на безпечніші позиції, намагаючись врятувати худобу.

Раніше російська сторона повідомляла про сімох зниклих безвісти. Судячи з усього, п'ятеро з них загинули, ще двох вдалося врятувати.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Затоплені будинки в Олешках

Набагато складніша ситуація в Олешках, які, за даними мера міста Володимира Рищука (тимчасово перебуває на правому березі Дніпра), затоплені на 90%. Там могли бути десятки тисяч людей.

За інформацією Рищука, вже відомо про щонайменше трьох загиблих мешканців Олешок.

Саме в Олешках сотні людей вже кілька днів проводять на дахах будинків без води і їжі, адже їхні помешкання майже повністю затопило.

Місцеві мешканці у розмові з ВВС вказували, що російська окупаційна влада не організовувала евакуацію в перші дні трагедії.

Натомість вже відомо, що принаймні деякі родини з Олешок зуміли човнами врятувати представники українських рятувальних служб та перевезти до Херсона, який розташований навпроти міста.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Затоплений район Херсона

При цьому президент Володимир Зеленський у своєму останньому інтерв'ю ЗМІ повідомив, що на лівому березі Дніпра є загиблі і їх може бути багато.

"З дахів будинків там було видно, як пливуть потонулі люди", - схарактеризувати він ситуацію на лівому березі.

Президент вказує, що реальну картину руйнувань та загиблих світ побачить після того, як вода відступить.

Співрозмовники ВВС серед військових теж підтверджують дані про загиблих на лівому березі Дніпра, але їхню кількість оцінити не можуть.

Українські рятувальники повідомляють про майже дві тисячі евакуйованих людей з правого берега Херсонщини. Затоплені кілька районів Херсону та десятки сіл, але про загиблих тут наразі інформації немає.

За останніми даними, під часткове або повне затоплення потрапили 29 населених пунктів.

19 із них розташовані на території підконтрольній Києву, 10 - на окупованій Росією.

Миколаївщина

Проте вже є жетви і Миколаївщині, яка також постраждала від затоплення. Там, за даними влади, вже загинула одна людина.

"Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтоплені території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині. Зараз маємо одну жертву - чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації", - повідомив керівник обласного управління нацполіції Сергій Шайхет.

Україна вказує, що Росія ще давно замінувала дамбу та підірвала її в ніч на 6 червня. Натомість росіяни ще вдосвіта того дня заперечували катастрофу, хоча саме вони контролюють дамбу. Проте за кілька годин вони звинуватили у руйнуванні Україну, яка нібито обстріляла ГЕС ракетами "Вільха".