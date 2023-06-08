"Всюди вибухало, люди в крові": Росія обстріляла евакуаційну базу в Херсоні на очах у ВВС

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Снаряд влучає у воду в Херсоні

Вдень 8 червня Росія завдала удару по напівзатопленому Херсону, де тривала рятувальна операція. Після опівдня російські снаряди почали падати в центрі міста та на точці, де саме відбувалась евакуація людей із затоплених територій і куди припливали човни.

Там зібрались десятки, якщо не сотні людей, снаряди впали досить близько, є інформація про поранених. На місці були десятки журналістів, у тому числі знімальна група ВВС.

При цьому Росія також заявила про те, що лівий берег Херсонщини, який вона окупувала, також піддався артилерійському удару, двоє людей нібито загинули. Жодних доказів цьому росіяни поки що не надали.

Від руйнування каховської ГЕС затопило десятки міст та сіл Херсонщини. На лівому березі, який контролюють росіяни, затоплені цілі селища та міста. Зокрема, місто Олешки, звідки застряглих на дахах людей почали евакуювати українські рятувальники. Відомо про щонайменше дев'ятьох загиблих внаслідок затоплення Херсонщини.

Автор фото, ДСНС

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Один з поранених під час обстрілу - вже у лікарні

За даними поліції, внаслідок обстрілу Корабельної площі Херсона вже постраждало 8 людей, даних про загиблих ще не надходило.

За кілька годин до обстрілу в Херсоні побував Володимир Зеленський.

Станом на 15:30 обстріл Херсона тривав, але наші кореспонденти зуміли передати інформацію про те, як росіяни вдарили по евакуаційному пункту.

Жанна Безп'ятчук, кореспондентка ВВС Україна, Херсон:

Автор фото, ВВС

З самого ранку ми працювали в евакуаційному пункті - там було місце прийому людей, яких човнами евакуювали з Лівобережжя Дніпра. Людей привозили з місць, які до руйнування Каховської ГЕС були під контролем Росії. Вони і досі окуповані, але туди вчора з'явилася змога дістатись човнами в українських рятувальників. Точно бачили привезених людей з Голої Пристані.

Серед врятованих були переважно жінки, діти та літні люди. Також дуже багато привозили тварин, вони були у вкрай поганому стані.

Така евакуація тривала з самого ранку, хоча було чути далеку роботу артилерії і прильоти. Попри це, робота рятувальників тривала, хоча військові попереджали про загрозу удару російської армії.

В якийсь момент ми зрозуміли, що вибухи почали стрімко наближатись. Це було фактично середмістя Херсона, межа між Корабелом - затопленим районом - та центром. І от на цій межі між районами почались розриви снарядів - артилерії чи навіть "Градів".

Люди, хто міг, побігли і почали ховатись під парканами чи фасадами будинків. Ми теж побігли ховатись, адже вибухи наростали. Десь пів години вибухи були кожну хвилину, а в 15:30 пролунали дуже потужні прильоти.

Автор фото, телеграм скрін Підпис до фото, Поранений на човні

Було дуже страшно, адже навколо зібрались після порятунку багато літніх безпомічних людей, їх тільки вивезли із затоплених будинків в окупації - і почався обстріл. Вони були безпомічними, тікати швидко не могли. Боляче було дивитись, як люди віком 70-80 років падають на землю від обстрілу. Вони і так за ці дні пережили жахіття.

Тварини теж були в шоковому стані, я в житті такого не бачила, у них повністю притуплені всі інстинкти самозбереження.

Автор фото, телеграм скрін Підпис до фото, Вибух біля евакуаційної точки - просто на будинку

Ми на власні очі бачили поранених людей, які просто на евакуаційних човнах потрапили під обстріл. Скільки їх і в якому вони стані - ми точно не знаємо, але ми бачили людей у крові.

Люди з окупації кажуть різне - переважно те, що росіяни не пропонували їм евакуацію. Ніякої практично допомоги від росіян не було, а перша поміч прийшла від українських військових, які почали там рятувальну операцію.

Чи не єдина грана новина за день - вода вперше почала поступово спадати. Повільно, але процес пішов.

Україна вказує, що Росія давно замінувала дамбу та підірвала її в ніч на 6 червня. Натомість росіяни ще вдосвіта того дня заперечували катастрофу, хоча саме вони контролюють дамбу. За кілька годин вони звинуватили у руйнуванні Україну, яка нібито обстріляла ГЕС ракетами "Вільха".