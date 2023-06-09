Українська армія наступає на російські сили на Запоріжжі. Що ми про це знаємо

Ярослав Луків

BBC News

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Українські військові атакували російські окупаційні війська у Запорізькій області. Про це повідомляють російські чиновники та військові блогери, про активізацію боїв там кажуть й в ЗСУ.

Росіяни кажуть, що українські війська за підтримки танків, артилерії та безпілотників намагаються наступати на південь від міста Оріхів другу ніч поспіль.

Тим часом в українському міноборони твердять, що противник перебуває на цьому напрямку в "активній обороні".

Кілька військових експертів стверджували, що центром довгоочікуваного контрнаступу України буде Запоріжжя.

Вони вважають, що Київ намагається відновити доступ до Азовського моря, розділивши російські окупаційні війська в регіоні на дві окремі групи.

Це не тільки послабило б боєздатність Росії, але й знищило б сухопутний коридор до анексованого Криму.

Україна місяцями планувала контрнаступ, але відкладала його початок, бо хотіла якомога краще навчити війська та отримати передову військову техніку від західних союзників.

Уряд навмисно не розголошує свої плани, але українські війська зараз вивчають російські позиції в кількох точках уздовж лінії фронту, шукаючи ознаки слабкості.

Тим часом російські обстріли України тривають. Вночі росіяни завдали нових ударів крилатими ракетами та безпілотниками, внаслідок падіння уламків загинула щонайменше одна людина в Житомирі.

Важкі бої та можливі втрати

Росія захопила більшу частину Запорізької області невдовзі після того, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Проте Україна увесь цей час зберігала контроль над обласним центром - містом Запоріжжя.

Нещодавні запеклі бої в цьому районі тривали вночі, і кілька російських прокремлівських військових блогерів повідомили пізно ввечері у четвер, що Україна відновила атаки з використанням бронетранспортерів і безпілотників, які коригували артилерійський вогонь.

Також росіяни стверджують про втрати Україною техніки, зокрема танків "Леопард", і викладають відповідні фото та відео.

Українська влада цю інформацію офіційно не коментує, але на основі фото- та відеоматеріалів українські та західні журналісти доходять висновків про перші втрати західної техніки.

"На даний момент противник виклав відео та фото, на яких ідентифікується втрата щонайменше одного танка Леопард-2А6 та 5 БМП М2 Бредлі ЗС України, а також ураження до 20 одиниць легкої бронетехніки", - написав головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Водночас він додав, що значних втрат зазнають і російські війська.

Автор фото, Telegram/воєнкори Підпис до фото, Нібито підбита техніка ЗСУ

Про втрати українців пише і західна преса. Зокрема, військовий оглядач німецького видання BILD заявив, що Україна втратила два танки Leopard 2 та 13 БМП Bradley протягом одного дня.

За його даними, знищення колони західної техніки сталося за 3,5 км на південь від села Мала Токмачка Запорізької області.

Володимир Рогов, призначений Росією окупаційний чиновник, сказав, що російські війська утримують свої позиції в умовах "активних бойових дій" у напрямку міста Токмак, яке розглядають як ключову ціль для України, яка прагне просунутися до Азовського моря.

Раніше у четвер заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська наразі "ведуть активну оборону" на Запоріжжі та стверджувала, що українці просуваються біля Бахмута, який був значною мірою зруйнований протягом місяців боїв.

"На Запорізькому напрямку противник веде оборонні дії. Тривають позиційні бої", - додала вона у п'ятницю вдень.

У Запорізькій області на окупованій росіянами території також розташована найбільша в Європі атомна електростанція.

Вона продовжує отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС попри руйнування греблі у вівторок. Рівень води у водосховищі впав, а значні території нижче за течією були затоплені. Рятує те, що станція має власні охолоджувальні ставки.

Україна вказує, що Росія давно замінувала дамбу та підірвала її в ніч на 6 червня. Натомість росіяни ще вдосвіта того дня заперечували катастрофу, хоча саме вони контролюють дамбу. За кілька годин вони звинуватили у руйнуванні Україну, яка нібито обстріляла ГЕС ракетами "Вільха".

Експерти раніше вказували, що греблі на Дніпрі будувалися у радянські часи з розрахунком на масовані ракетні удари, а тому Україна не могла зруйнувати дамбу кількома ракетами. А зафіксовані на відео пошкодження вказують, що підрив здійснили, заклавши велику кількість потужної вибухівки зсередини споруд станції, зокрема в машинному залі.