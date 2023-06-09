Удар безпілотника по російському Воронежу. Що відомо

1 година тому

Автор фото, Reuters

Вранці у п'ятницю безпілотник влетів у житловий будинок на вулиці Бєлінського у російському Воронежі. Це перший такий випадок у місті, хоча в останні місяці атаки дронів відбувалися в багатьох російських регіонах.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив після події про двох постраждалих, пізніше їхня кількість збільшилася до трьох. За словами губернатора, розселяти будинок не потрібно, його ремонт триватиме кілька днів.

Агентство ТАСС із посиланням на джерела в силових структурах повідомило, що безпілотник намагався атакувати воронезький авіазавод, але його заглушили засобами радіоелектронної боротьби, а тому він впав на будинок. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Воронезький авіазавод, який входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації, розташований за кілька кілометрів від житлового будинку з іншого боку річки, зазначає російський телеканал "Дождь".

У Кремлі влучання безпілотника по житловому будинку у Воронежі пов'язали з "діяльністю київського режиму".

"Ми знаємо, бачили повідомлення, що його збили, але деталі уточнюються, працюють спецслужби", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Автор фото, Reuters

Україна інцидент у Воронежі поки що не коментувала. Київ жодного разу офіційно не брав на себе відповідальності за атаки безпілотників на території Росії, які останнім часом трапляються все частіше.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт після влучання безпілотника по житловому будинку у Воронежі. У відомстві стверджують, що атаку з використанням дрона з вибухівкою, здійснили "особи, які працюють на користь військово-політичного керівництва України".

З кінця весни почастішали повідомлення про атаки безпілотників на регіони Росії, що межують з Україною. Найчастіше атаці піддаються Бєлгородська, Курська та Брянська області.