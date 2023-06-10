Нічні атаки на Одесу і Полтавщину. Десятки поранених, серед них - діти
Вночі росіяни вдарили по Україні вісьмома ракетами різних типів і 35 дронами, повідомили у Повітряних силах.
ППО знищила дві ракети і 20 дронів.
Шахедами армія РФ атакувала Одещину й Миколаївщину.
В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку, викликавши пожежу.
За офіційними даними, три людини загинули, 26 - поранені. Серед поранених - двоє дітей і вагітна жінка, повідомив представник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його інформацією, всього вночі над містом знищено вісім дронів та дві ракети. Російські ЗМІ натомість стверджують, що у будинок потрапила українська зенітна ракета.
Також росіяни вночі атакували Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей.
Вночі Росія вдарила і по Полтавщині - обстріляли військовий аеродром "Миргород".
Для цього використали балістичні й крилаті ракети типу "Іскандер".
Є руйнування інфраструктури аеродрому й техніки, каже місцева влада. Крім того, уламки пошкодили вісім приватних будівель, але про жертви не повідомляють.
Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки.
9 червня російські військові 41 раз обстріляли населені пункти Херсонщини. Випустили 201 снаряд з артилерії, мінометів, авіації, "Градів", ПТРК та безпілотників.
По Херсону випустили 25 снарядів.
Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області і в завод у Бериславському районі.
Чотири людини, серед них одна дитина, поранені.
У регіоні триває рятувальна операція. Людей і тварин витягають з води під обстрілами.
Про спробу обстрілу Криму повідомив так званий очільник анексованого півострова Сергій Аксьонов. За його інформацією, російське ППО збило дві балістичні ракети. Про який населений пункт йдеться, він не каже.