Нічні атаки на Одесу і Полтавщину. Десятки поранених, серед них - діти

37 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Уламки дрона впали на житловий будинок в Одесі

Вночі росіяни вдарили по Україні вісьмома ракетами різних типів і 35 дронами, повідомили у Повітряних силах.

ППО знищила дві ракети і 20 дронів.

Шахедами армія РФ атакувала Одещину й Миколаївщину.

В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку, викликавши пожежу.

За офіційними даними, три людини загинули, 26 - поранені. Серед поранених - двоє дітей і вагітна жінка, повідомив представник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Люди спали. Після удару їх витягали з палаючих будівель у піжамах

За його інформацією, всього вночі над містом знищено вісім дронів та дві ракети. Російські ЗМІ натомість стверджують, що у будинок потрапила українська зенітна ракета.

Також росіяни вночі атакували Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей.

Вночі Росія вдарила і по Полтавщині - обстріляли військовий аеродром "Миргород".

Для цього використали балістичні й крилаті ракети типу "Іскандер".

Є руйнування інфраструктури аеродрому й техніки, каже місцева влада. Крім того, уламки пошкодили вісім приватних будівель, але про жертви не повідомляють.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Пожежа в Херсоні після обстрілу

Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки.

9 червня російські військові 41 раз обстріляли населені пункти Херсонщини. Випустили 201 снаряд з артилерії, мінометів, авіації, "Градів", ПТРК та безпілотників.

По Херсону випустили 25 снарядів.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області і в завод у Бериславському районі.

Чотири людини, серед них одна дитина, поранені.

У регіоні триває рятувальна операція. Людей і тварин витягають з води під обстрілами.