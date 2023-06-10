"Етап розвідки боєм". Що відомо про наступ ЗСУ на півдні

Пол Адамс

ВВС, Київ

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Україна місяцями планувала наступ, і тепер він може нарешті розпочатися

Кореспондент ВВС Пол Адамс розповідає про ситуацію на південь від Запоріжжя, де українські війська помітно активізувалися та, можливо, перейшли у наступ. Це переклад його статті, оригінал англійською можна прочитати тут.

Чи розпочався цього тижня довгоочікуваний контрнаступ України?

Президент Росії Володимир Путін, здається, вважає саме так. "Ми можемо точно констатувати, що це наступ", - сказав він у відеоінтерв'ю, опублікованому у Telegram у п'ятницю.

У якомусь сенсі наступ вже триває кілька тижнів - Україна проводить підготовчі операції, завдаючи артилерійських та ракетних ударів по ключових російських об'єктах матеріально-технічного постачання далеко за лінією фронту.

Понеділок, здавалося, віщував зміни: невеликі загони легкоброньованих українських частин вирушили вперед відкритими полями до російських укріплень на півдні України, на південний схід від Запоріжжя.

"Зараз на всій протяжності фронту йде так званий етап розвідки боєм, - розповів ВВС військовий експерт, співзасновник і голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан. - Це означає, що відбувається зондування російської оборони".

На підставі відео, викладених у соцмережах, деякі коментатори припустили, що українці швидко зіткнулися з проблемами.

"Десь це відбувається успішніше з невеликими втратами, а десь менш успішно, де росіяни відбиваються", - говорить Кузан.

Він відмовився назвати конкретні населені пункти, сказавши лише, що вони розташовані на південь від Запоріжжя.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Прорив греблі спричинив катастрофічні повені на півдні України

З вівторка увага всього світу прикута до зруйнованої греблі у Новій Каховці. На півдні України затопило майже 600 квадратних кілометрів по обидва боки Дніпра.

Попри те, що Кремль заперечує причетність до руйнування греблі, це не схоже на збіг. Гребля і дорога через неї були можливим напрямом атаки для української армії, яка шукає способи дестабілізувати російські війська.

Цілком ймовірно, що російські сили, які контролювали дамбу, вирішили її підірвати, що зняло з порядку денного одну з військових операцій Києва.

Київ уже неодноразово виявляв інтерес до цієї ділянки фронту.

Наприкінці квітня українські військові форсували річку та зайняли позиції біля міста Олешки. Українці також взяли під контроль кілька невеликих островів у дельті Дніпра поблизу Херсона.

Військові плани Києва в цьому районі невідомі і нині мають теоретичний характер. Катастрофічна повінь зробила переправу через річку поки що неможливою.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські війська хочуть перерізати утримуваний Росією сухопутний коридор до Криму

"Але росіяни розуміли, що така можливість була", - каже Кузан.

Але на схід від зони повені бойові дії продовжились із новою силою.

"Важкі бої продовжуються на кількох ділянках фронту", - написало в четвер вранці у твіттері міністерство оборони Великої Британії, додавши, що на більшості ділянках фронту Україна володіє ініціативою.

У той же день міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська відбили нічну атаку українців у районі на південь від Запоріжжя. У ній, за його словами, брали участь 150 одиниць бронетехніки та 1500 військовослужбовців.

За даними Міноборони Росії, 47-а механізована бригада України "зробила спробу прорвати російські позиції".

В інтернеті поширилися відеокадри з нібито знищеним танком "Леопард". ВВС поки що не верифікувала це відео.

Українські чиновники, які зазвичай зберігають мовчання з приводу військових операцій, що тривають, зробили низку натяків. І ці натяки інтригують.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр стримано сказала, що російські війська "активно оборонялися" в районі міста Оріхів, приблизно за 65 км на південний схід від Запоріжжя.

У Telegram вона також підтвердила, що бої йдуть у районі Великої Новосілки - селища міського типу на Донеччині на захід від Вугледару.

Оріхів та Велика Новосілка розташовуються на західному та східному краю сильно укріпленої ділянки лінії фронту, де, на думку багатьох аналітиків, Україна зрештою спробує прорвати російські позиції.

"Не секрет, що одна з наших головних цілей - перерізати сухопутний коридор, який живить все південне угруповання військ противника", - сказав Кузан.

Проросійські телеграм-канали обговорюють останні дії України здебільшого з відтінком зневаги.

"Вони їдуть туди, де на них чекають росіяни. Яка тупість!" - написав один із учасників гурту "Я люблю Краматорськ".

Інші визнали просування вперед української армії, але поставили під сумнів виправданість втрат у людях та бронетехніці.

"Чи вистачить у них сил, щоб дійти до Токмака, не кажучи вже про Бердянськ і Мелітополь?" - запитує інший член тієї ж групи.

Але це не єдине місце, де точаться бої.

На кадрах з півночі та півдня від міста Бахмута, де відбувалися одні з найтриваліших і кровопролитних битв цієї війни, видно, що українські війська наступають.

За словами Ганни Маляр, вони просунулися "від 200 до 1100 метрів на різних ділянках". Це виглядає як спроба оточити місто і оточити російські частини, які займають його.

"Ситуація на полі бою є дуже складною", - зазначає міністерство оборони Великої Британії.

Чи означає це, що український контрнаступ переходить у нову, вирішальну фазу?

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у середу висміяв такі припущення. "Все це неправда, - сказав він агенції Reuters. - Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються".

Але щось явно змінилося.

"Справа в тому, що фронт нарешті почав рухатися", - каже Сергій Кузан і додає, що командування ЗСУ має різні варіанти.

Низка факторів обмежує можливості бойових дій України, основною з яких є відсутність винищувачів, здатних забезпечити підтримку з повітря.

"Ось чому ми рухаємося повільно, а потім підтягуємо [системи ППО]", - пояснює експерт.

Ще один фактор - час. Цей наступ, ймовірно, триватиме не більше п'яти місяців, після чого осінній дощ знову зробить місцевість непрохідною для важкої бронетехніки.

Прорив греблі спричинив катастрофічні повені на півдні України

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Війна у повітрі, у тому числі з використанням безпілотників, матиме важливе значення для контрнаступу України

Як виглядатиме успіх?

Якщо українські війська зуміють прорватися до Азовського моря, то всі російські частини на захід від цього пролому опиняться у вразливому становищі, в повній залежності від ліній постачання через Кримський півострів.

Все, що тоді залишиться, за словами Кузана, це зруйнувати Керченський міст, який з'єднує Росію з Кримом, і атакувати кораблі та літаки, які використовуються для перекидання вантажів на півострів.