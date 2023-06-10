Четверо дітей вижили після 40 днів в джунглях. Як їм це вдалося?

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рятувальники опублікували фото знайдених в джунглях дітей

Четверо дітей, старшій з яких 13 років, а молодшій - 11 місяців, вижили в джунглях колумбійської Амазонки. Вони провели там понад 40 днів після того, як літак, у якому вони летіли, розбився.

Легкомоторний літак Cessna-206 зазнав аварії 1 травня на шляху з міста Араракуари в Сан-Хосе-дель-Гуав'яр. На борту перебував пілот, четверо дітей - брати та сестри у віці 13, 9, 4 років та 11 місяців, їхня мати та ще один пасажир.

У літака відмовив двигун. Він впав у джунглі. Усі дорослі загинули, а діти вижили.

Коли військові рятувальникам добралися до місця авіакатастрофи, вони знайшли тіла загиблих. Діти пішли шукати допомоги і загубилися у тропічному лісі.

Почались масштабні пошуки, у яких брали участь місцеві жителі. Через якийсь час знайшли місце, де зупинялися діти. Там були залишені ними речі - дитяча пляшечка, ножиці, резинка для волосся.

Над джунглями літали гелікоптери, які транслювали з репродуктора голос бабусі зниклих дітей: вона просила їх зупинитися, щоб їх могли знайти. Фрукти та сліди привели рятувальників до заблукалих дітей.

Діти за походженням - з місцевого індіанського племені уітото. Їхні одноплемінники сподівалися, що вміння знаходити їжу та знання тропічного лісу допоможуть їм вижити.

Вони не помилились.

Те, що дітей після стількох днів у джунглях знайшли живими, стало "чарівним днем" та "радістю для всієї країни", заявив президент Колумбії Густаво Петро.

Автор фото, Reuters

"Вони були самі. Вони стали прикладом, який залишиться в історії", - сказав він.

У тропічному лісі мешкають ягуари, змії та інші хижаки.

Дідусь дітей сказав, що рідні джунглі повернули йому дітей.

Дітей привезли до столиці країни Боготи, де їх поклали до лікарні.

Минулого місяця президента Колумбії розкритикували, коли у твітер він помилково повідомив, що дітей знайдено.