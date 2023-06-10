Зеленський підтвердив наступ, "а Путіну не вірте"
Президент Володимир Зеленський підтвердив наступ і заявив, що всі українські командувачі налаштовані позитивно.
"Я щодня на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків - Сирським, Тарнавським, Москалевим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте", - сказав він
Ця заява пролунала в суботу у Києві на прес-конференції з нагоди візиту прем'єра Канади Джастіна Трюдо.
Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на доларів400 мільйонів. У ньому — 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow для ППО і 10 тисяч снарядів калібру 155 мм.
На пресконференції у президента спитали про наступ. Він відповів, що контрнаступальні оборонні дії в Україні проходять.
"На якій стадії - я не говоритиму детально. І вважаю, що ми будемо це відчувати", - сказав президент.
Напередодні про наступ Україна заявив і президент Росії Володимир Путін. При цьому він сказав, що "на жодній ділянці бойових дій українські війська не досягли поставлених цілей".
"Я не довіряв би телеграм-каналам та Путіну. Довіряти треба нашим військовим", - наголосив у суботу Зеленський.
Де відбувається наступ?
Напередодні українські військові атакували російські окупаційні війська у Запорізькій області. Росіяни кажуть, що українські війська за підтримки танків, артилерії та безпілотників намагаються наступати на південь від міста Оріхів.
В українському міноборони твердять, що противник перебуває на цьому напрямку в "активній обороні".
Кілька військових експертів стверджували, що центром довгоочікуваного контрнаступу України буде Запоріжжя.
Вони вважають, що Київ намагається відновити доступ до Азовського моря, розділивши російські окупаційні війська в регіоні на дві окремі групи.
Це не тільки послабило б боєздатність Росії, але й знищило б сухопутний коридор до анексованого Криму.
Україна місяцями планувала контрнаступ, але відкладала його початок, бо хотіла якомога краще навчити війська та отримати передову військову техніку від західних союзників.
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