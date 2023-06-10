Зеленський підтвердив наступ, "а Путіну не вірте"

22 хвилин(и) тому

Президент Володимир Зеленський підтвердив наступ і заявив, що всі українські командувачі налаштовані позитивно.

"Я щодня на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків - Сирським, Тарнавським, Москалевим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте", - сказав він

Ця заява пролунала в суботу у Києві на прес-конференції з нагоди візиту прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на доларів400 мільйонів. У ньому — 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow для ППО і 10 тисяч снарядів калібру 155 мм.

Автор фото, VALENTYN OGIRENKO Reuters Підпис до фото, Джастін Трюдо приїхав до Києва підтримати Україну. Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів

На пресконференції у президента спитали про наступ. Він відповів, що контрнаступальні оборонні дії в Україні проходять.

"На якій стадії - я не говоритиму детально. І вважаю, що ми будемо це відчувати", - сказав президент.

Напередодні про наступ Україна заявив і президент Росії Володимир Путін. При цьому він сказав, що "на жодній ділянці бойових дій українські війська не досягли поставлених цілей".

"Я не довіряв би телеграм-каналам та Путіну. Довіряти треба нашим військовим", - наголосив у суботу Зеленський.

Де відбувається наступ?

Напередодні українські військові атакували російські окупаційні війська у Запорізькій області. Росіяни кажуть, що українські війська за підтримки танків, артилерії та безпілотників намагаються наступати на південь від міста Оріхів.

В українському міноборони твердять, що противник перебуває на цьому напрямку в "активній обороні".

Кілька військових експертів стверджували, що центром довгоочікуваного контрнаступу України буде Запоріжжя.

Вони вважають, що Київ намагається відновити доступ до Азовського моря, розділивши російські окупаційні війська в регіоні на дві окремі групи.

Це не тільки послабило б боєздатність Росії, але й знищило б сухопутний коридор до анексованого Криму.

Україна місяцями планувала контрнаступ, але відкладала його початок, бо хотіла якомога краще навчити війська та отримати передову військову техніку від західних союзників.