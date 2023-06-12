Помер Сільвіо Берлусконі. Мільярдер, друг Путіна і небажана персона в Україні

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

В Італії помер 86-річний колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі.

Повідомляється, що політик помер у шпиталі Сан Раффаеле. У квітні Берлусконі лікували від інфекції, пов'язаної з хронічною лейкемією.

Берлусконі став успішним підприємцем у 1970-і роки, коли заснував холдинг Fininvest, а пізніше запустив мережу приватних телеканалів, які потім використав для розвитку власної політичної кар'єри. Він також був власником футбольного клубу Мілан, в якому грав український футболіст Андрій Шевченко.

На початку 1990-х років Берлусконі заснував праву партію "Вперед, Італіє", і очолював італійський уряд кілька разів - у 1994 році, у 2001-2006 роках, 2008-2011 роках. На посаді прем'єра він подружився з російським лідером Володимиром Путіним.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Берлусконі та Путін у підмосковній резиденції Завідово, лютий 2003 року

Берлусконі неодноразово вихваляв російського президента.

"Він - щира людина, і ми спілкуємося, дивлячись один одному в очі: так - це так, ні - це ні. У нас дуже легкі відносини. Він - людина, з якою працювати - одне задоволення", - казав Берлусконі в інтерв'ю "Російській газеті" у травні 2004 року.

"В мене братські відносини з Володимиром Путіним. Я думаю, що він - кращий в світі політик у наші дні. Я вважаю, Росії дуже пощастило, що у неї такий лідер", - наголосив він у січні 2013 року в інтерв'ю Euronews.

Путін підтримував Сільвіо Берлусконі у тяжкі часи судових процесів після відставки 2011 року.

2015 року вони разом відпочивали на Алтаї.

У липні 2015 року, як повідомляє італійська газета La Stampa, спілкуючись з соратниками, Берлусконі заявив: "Тільки подумайте, в Італії мене відтісняють на задвірки, а тим часом Володимир Путін сказав, що готовий надати мені громадянство і поставити на чолі російського міністерства економіки!"

Досі не відомо, чи був це черговий жарт з боку політика.

Небажана персона

Саме на запрошення російського лідера у вересні 2015 року Берлусконі відвідав анексований Крим, після чого Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до України на три роки.

У Криму Путін почастував італійського гостя колекційним вином врожаю 1775 року з колекції винзаводу "Масандра".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Берлусконі та Путін під час відвідин окупованого Бахчисараю, вересень 2015 року

Українська прокуратура відкрила кримінальну справу та звинуватила призначену російською владою директорку підприємства Яніну Павленко в нанесенні шкоди на 2,2 млн грн.

У грудні 2016 року українські прокурори навіть просили італійську владу допитати Берлусконі за цією справою.

Сільвіо Берлусконі визнавав результати "референдуму", який провела російська влада на півострові в березні 2014 року.

"87% кримчан проголосували, причому 93% з них віддали голоси за те, щоб відмежуватися від України. Вони проголосували за те, щоб бути автономною республікою, щоб стати частиною Росії", - заявив він після візиту до Криму у вересні 2015 року.

"Ви б бачили цю любов, вдячність та приязнь, з якими вітали Путіна в Криму. Жінки кидалися в його обійми зі словами: "Спасибі, Володимир! Спасибі, Володимир!", - додав він, спілкуючись з італійською пресою.