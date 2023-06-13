Удар по Кривому Рогу. Є загиблі і поранені

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Телеграм Сергія Лисака

Вночі 13 червня Росія вчергове атакувала Україну ракетами і дронами. У Кривому Розі є влучання у житловий будинок. Влада повідомляє про загиблих і поранених. З сьомої ранку майже у всіх областях України знову лунала повітряна тривога.

Удар у Кривому Розі прийшовся на п'ятиповерховий будинок. За попередньою інформацією, загинули троє людей, ще 25 - поранені, з них 19 - у лікарні, під завалами залишаються люди, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, горять квартири з першого по п'ятий поверхи, вогонь охопив 700 кв м. На місці працюють рятувальні служби.

Ще троє постраждалих - на приватному підприємстві, їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами зруйнованого складу ще є люди, зазначив очільник ОВА.

В іншому районі Кривого Рогу також постраждали четверо людей, там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Під час атаки постраждало автомобільне підприємство, є пошкодження у рятувальному підрозділі.

Автор фото, Телеграм Сергія Лисака

Раніше міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про "влучання у мирні об'єкти у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок.

Як повідомляють військові, під час нічного удару росіяни застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила протиповітряна оборона. Крім того Росія завдала авіаційного удару 4 "шахедами", один з яких вдалося збити.

За словами мера Харкова Ігора Терехова, росіяни вночі атакували місто "шахедами". Постраждало комунальне підприємство у Київському районі і склад у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа.

Вночі Росія обстріляла з артилерії Покровську та Марганецьку громади на Нікопольщині, також повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак.