Під час похорону "померла" жінка, що лежала в труні, почала дихати

Лаура Гоцці

BBC News

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Philippe Lissac/Godong Підпис до фото, Фото ілюстративне

Під час похорону в Еквадорі родичі "померлої" жінки з подивом виявили, що вона була ще жива.

Смерть 76-річної Белли Монтойя констатував лікар з міста Бабахойо. Він припустив, що жінка померла внаслідок інсульту.

Її поклали в труну і відвезли до похоронного бюро, де родичі зібралися перед запланованим похованням.

Коли майже через п'ять годин вони відкрили труну, щоб переодягнути жінку перед похованням, вони виявили, що вона хапала ротом повітря.

"Моя мама почала рухати лівою рукою, відкривати очі, рот; їй було важко дихати", - розповів син жінки Гілберт Балберан.

На відео, яке зняла одна з жінок, що прийшла попрощатися з Беллою, видно, що жінка у труні намагається дихати. Інша жінка поруч скаржиться, що швидка допомога, яку вони викликали, ще не прибула.

Через кілька хвилин прибувають пожежники, вони перекладають Беллу Монтойя з труни на носилки та повертають її до тієї самої лікарні, де констатували її смерть.

Син Белли розповів еквадорським ЗМІ, що зараз його в реанімації.

"Моя мама на кисні, її серце стабільне. Лікар ущипнув її руку, і вона відреагувала, вони сказали мені, що це добре, тому що це означає, що вона реагує потроху", - цитує його газета El Universo.

Міністерство охорони здоров'я Еквадору створило комітет для розслідування інциденту.

Балберан сказав, що він відвіз свою матір до лікарні близько дев'ятої ранку, і "опівдні лікар сказав мені, що [вона] померла".

Чоловік пояснив, що йому навіть видали свідоцтво про смерть, в якому було зазначено, що вона померла від серцево-легеневої зупинки після перенесеного інсульту.

Белла Монтойя - не єдина людина, яка "ожила" після того, як її офіційно оголосили мертвою.