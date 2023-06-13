Елізабет Гілберт відклала вихід роману. Українці розкритикували його за російську тему

34 хвилин(и) тому

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Авторка бестселеру "Їж, молися, кохай" Елізабет Гілберт заявила, що призупинить публікацію свого нового роману, дія якого відбувається у Радянській Росії. Це сталося після того, як її розкритикували за випуск книги під час війни в Україні.

Гілберт заявила, що "відкоригує курс".

"Зараз не час для публікації цієї книги", - сказала вона.

Книжка мала вийти у лютому 2024 року.

В основі "Снігового лісу" лежить історія сім'ї Ликових, які провели понад 40 років у сибірській глушині, практично не спілкуючись з людьми. За словами Гілберт, на написання роману її надихнула ізоляція під час пандемії.

Незабаром після анонсу нової книги у соціальних мережах Гілберт почали критикувати її українські шанувальники.

У коментарях, які з'явилися в її стрічці, люди вказували, що дата виходу книги у лютому 2024 року збігатиметься з річницею війни. Інші порівнювали публікацію книги, що "славить" росіян, з "написанням книги про хоробрих німців у 1940-х роках".

У заяві, розміщеній у соціальних мережах, Гілберт заявила, що вирішила призупинити вихід роману, прочитавши коментарі у соцмережах.

"Я не хочу завдавати шкоди людям, які вже пережили - і продовжують переживати - тяжке лихо", - сказала вона.

Вона запевнила шанувальників, що всім, хто оформив попереднє замовлення на роман, гроші за нього повернуть у повному обсязі.

У романах Гілберт її персонажі часто зайняті внутрішнім пошуком та самоаналізом. Її книга "Їж, молися, кохай" стала успішною у багатьох країнах світу.