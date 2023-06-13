Путін на зустрічі з воєнкорами хвалився ударами по енергетиці та штабу ГУР

1 година тому

Автор фото, Reuters

Володимир Путін виступив перед так званими воєнними кореспондентами й висловив свою, альтернативну версію подій на Каховській ГЕС, як і війни загалом, та прокоментував контрнаступ України.

За його словами, контрнаступ почався 4 червня і триває, але на жодному з напрямків українська армія начебто не досягла успіху.

Тим часом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр напередодні заявила, що за тиждень ЗСУ звільнили від російської окупації сім населених пунктів - Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку та Благодатне - і просунулись щонайменше на 6,5 кілометрів.

Путін назвав українські втрати під час контрнаступу "катастрофічними" й похвалився, що Росія зазнає вдесятеро менших втрат.

Український Генштаб у травні заявляв, що втрати росіян в Україні вже перевищили 200 тисяч осіб.

За підрахунками Путіна, Україна нібито втратила 25-30% від поставленої Заходом бойової техніки, а її оборонно-промисловий комплекс нічого не виробляє.

"Демілітаризація. Ми поступово, методично цим займаємося. На чому воює ЗСУ? Вони що, "Леопарди" виробляють, "Бредлі" або F-16, який ще навіть не надійшов на озброєння? Ні шиша вони не виробляють. ОПК скоро взагалі перестане існувати у українців, що вони виробляють? Боєприпаси їм привозять, гармати привозять, все привозять. Так довго не протягнеш", - цитує цю частину заяв Путіна "Інтерфакс".

Тим часом Росія, за його словами, збільшила виробництво озброєнь. "За основним видом озброєнь виробництво за рік збільшено у 2,7 раза, а за найбільш затребуваними напрямками у 10 разів", - сказав Путін.

Водночас він визнав, що високоточних боєприпасів, БПЛА, засобів зв'язку РФ бракує.

"Вони у нас є, нам, на жаль, їх не вистачає кількісно", - з деяким сумом зазначив він.

Ситуація на Каховській ГЕС

Коментуючи знищення ГЕС, що призвело до затоплення Херсонщини, Путін знову звинуватив у руйнуванні греблі Київ.

"Україна цілеспрямовано била HIMARS по Каховській ГЕС", - твердить він.

Україна звинувачує Росію в тому, що саме вона здійснила підрив ГЕС, яку російська армія повністю контролювала з перших днів вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і яку вона замінувала.

За даними українського МВС, внаслідок катастрофи загинули щонайменше восьмеро у Херсонській області та дві людини - у Миколаївській. Ще десятки досі вважаються зниклими безвісти.

Автор фото, MBC Підпис до фото, Евакуація людей на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС

11 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також звинуватив російських військових в обстрілі цивільних, яких евакуювали з лівого берега Дніпра. Тоді загинули троє людей, 10 були травмовані.

Журналісти BBC в Херсоні кілька днів тому на власні очі стали свідками обстрілу евакуйованих з берега ріки, який контролюють росіяни.

"Війну, яку вони розпочали"

Також Путін вкотре повторив свою вкрай суперечливу тезу про те, що Росія не є агресором і не розпочинала війну - і натомість звинуватив у розв'язанні конфлікту Захід та Україну.

"Війну, яку вони розпочали у 2014 році, ми спробували зупинити збройним шляхом", - виклав Путін свою версію подій й емоційно додав, що це "вони агресори", а не він.

Водночас він похвалився масованими ударами своїх військових по енергосистемі України та "фактичним знищенням штабу ГУР під Києвом - та в Києві практично".

При цьому він досі вважає, що Росія - на відміну від України - "працює вибірково".

"Не будемо робити так, як роблять ці придурки - луплять по цивільних об'єктах, по житлових кварталах. Звісно, ми цього робити не будемо. Ми вибірково будемо продовжувати", - пообіцяв Путін воєнкорам.

Нагадаємо, що в ніч проти вівторка росіяни завдали чергового ракетного обстрілу по Україні. Внаслідок удару по Кривому Рогу загинули щонайменше 11 цивільних та постраждала п'ятиповерхівка, в якій спалахнула пожежа. За словами очільника Криворізької ОВА, квартири горіли з першого по п'ятий поверхи.

Автор фото, ТЕЛЕГРАМ СЕРГІЯ ЛИСАКА Підпис до фото, Наслідки російського удару по Кривому Рогу

Коментуючи загальний перебіг війни проти України, Путін також робив суперечливі заяви - зокрема, про цілі так званої спеціальної воєнної операції.

"Вони (цілі) змінюються відповідно до поточної ситуації, але загалом, звичайно, нічого ми міняти не будемо", - зазначив він. Така відповідь дещо здивувала навіть деяких воєнкорів, присутніх на зустрічі.

Також він поставив питання, чи варто знову спробувати захопити Київ - і сам собі на нього відповів, водночас заперечивши необхідність нової хвилі мобілізації в Росії.