У Лондоні відкопали унікальний мавзолей. Вчені з'ясовують, кому він належав

14 хвилин(и) тому

Автор фото, MOLA Підпис до фото, Під першою мозаїчною підлогою археологи виявили ще одну, зі схожим орнаментом

Археологи, що ведуть розкопки в районі Саутварк на півдні Лондона, виявили унікальний мавзолей римських часів з стінами і підлогою, що добре збереглися.

На думку вчених, мавзолей служив місцем поховання для заможних жителів Лондініуму за часів, коли Британія була римською колонією. Після реставрації мавзолею його планують перетворити на постійну експозицію.

Розкопки вели під керівництвом співробітників Лондонського археологічного музею (MOLA) за дорученням муніципальної служби транспорту.

За словами археологів, це не перший римський мавзолей, виявлений у Британії, проте він найкраще зберігся - з мозаїчною підлогою по центру і залишками сходів.

Автор фото, MOLA

На подив дослідників, під першою мозаїчною підлогою була друга, зі схожим орнаментом. На їхню думку, мавзолей у якийсь момент вирішили перебудувати чи поновити.

У будь-якому випадку, зважаючи на все, це була солідна споруда, можливо, навіть двоповерхова.

Автор фото, MOLA

Попри те, що мавзолей мав бути усипальницею, саркофагів у ньому не виявили. Натомість знайшли понад сотню монет, фрагменти керамічних виробів, черепиці та металу.

Це вже не перший подарунок, який дарує археологам Саутварк. Розкопки тут ведуть давно, і саме тут у 2022 році виявили найбільшу за останні 50 років мозаїку.

Співробітники музею створили тривимірну модель знайдених фрагментів мавзолею і сподіваються найближчим часом точно визначити його вік, а також можливого колишнього господаря.