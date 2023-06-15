У Перу студенти знайшли 3000-літню мумію під смітником
- Ванесса Бушшлютер
- BBC News
Археологи в Перу, які проводять розкопки на місці сміттєвого звалища в столиці Лімі, знайшли мумію, якій, на їхню думку, близько 3000 років.
Студенти з університету Сан-Маркос, які допомагають у розкопках, першими помітили волосся та череп мумії.
Археолог Мігель Агілар сказав, що перш ніж розпочати ретельний пошук історичних останків, вони вивезли з місця розкопок вісім тонн сміття.
Вважають, що мумія належить до манчайської культури.
Манчаї жили в районі сучасної Ліми приблизно з 1500 до 1000 років до нашої ери.
Вони відомі будівництвом U-подібних храмів, орієнтованих на схід сонця.
Агілар пояснив, що мумія лежала у гробниці в центрі такого U-подібного храму. За його словами, тіло лежало рівно, що характерно для манчайської культури "епохи формування" близько 3000 років тому.
Тіло було загорнуте в тканину з бавовни та рослинного волокна.
Археолог сказав, що людину "залишили або принесли в жертву під час останнього етапу будівництва цього храму".
Муміфікацію практикували різні культури на території сучасного Перу до приходу іспанських конкістадорів-завойовників.
Деякі мумії були поховані, зокрема в позі ембріона, тоді як інших виносили на парад під час важливих фестивалів.