У Перу студенти знайшли 3000-літню мумію під смітником

Ванесса Бушшлютер

BBC News

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Студенти-археологи виявили мумію під час розкопок у Лімі

Археологи в Перу, які проводять розкопки на місці сміттєвого звалища в столиці Лімі, знайшли мумію, якій, на їхню думку, близько 3000 років.

Студенти з університету Сан-Маркос, які допомагають у розкопках, першими помітили волосся та череп мумії.

Археолог Мігель Агілар сказав, що перш ніж розпочати ретельний пошук історичних останків, вони вивезли з місця розкопок вісім тонн сміття.

Вважають, що мумія належить до манчайської культури.

Манчаї жили в районі сучасної Ліми приблизно з 1500 до 1000 років до нашої ери.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Тіло лежало всередині U-подібного храму

Вони відомі будівництвом U-подібних храмів, орієнтованих на схід сонця.

Агілар пояснив, що мумія лежала у гробниці в центрі такого U-подібного храму. За його словами, тіло лежало рівно, що характерно для манчайської культури "епохи формування" близько 3000 років тому.

Тіло було загорнуте в тканину з бавовни та рослинного волокна.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Археологічна ділянка була під сміттєвим звалищем у районі Рімак у столиці Лімі

Археолог сказав, що людину "залишили або принесли в жертву під час останнього етапу будівництва цього храму".

Муміфікацію практикували різні культури на території сучасного Перу до приходу іспанських конкістадорів-завойовників.